タレントの堀ちえみ（59）が23日、ブログを更新。かむことによるストレスを明かした。

【映像】リハビリをする堀ちえみ（動画あり）

2019年2月のブログでステージ4の舌がんを患ったことや、舌の6割を切除し太ももの組織を取り、再建手術したことを明かしていた堀。2024年2月には、舌がんが完治したことを報告していた。

言語のリハビリについて報告

その後も定期的に検査やリハビリを受けていることを発信。2026年4月23日の更新では、「言語のリハビリでした。きょうはスムーズに話すことができ、雑音を含む音も出なかったので、課題はそれほどありませんでした」と報告した。

そして、整形外科、最後は口腔外科にも訪れたそうで、「口を大きく開けられることの大切さ、下あごや首の力の抜き方もご指導いただき、それをやるととてもラクになりました。もちろん、口の中や首のリンパに、異常がないかどうかの診察も受けて」「舌が普通ではない分、かむことによるストレスも相当ですので、ちょっとしたケアの積み重ねが、大きな『日常のラクさ』につながるのです」とつづっている。

この投稿にファンからは「ちえみお姉様 無事で良かった」「良くかむこと、たいせつですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）