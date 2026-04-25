記念共演が映える特別公演！ 鈴木茂「鈴木茂☆大瀧詠一を唄う！ Vol.10」

記事ポイント 鈴木茂による大瀧詠一楽曲ライブ第10弾を2026年9月6日に開催会場はヒューリックホール東京、前売チケットは10,000円税込＋1ドリンクデビュー40周年の渡辺満里奈がスペシャルゲストとして出演 鈴木茂による大瀧詠一楽曲ライブ第10弾を2026年9月6日に開催会場はヒューリックホール東京、前売チケットは10,000円税込＋1ドリンクデビュー40周年の渡辺満里奈がスペシャルゲストとして出演

鈴木茂さんが大瀧詠一さんの名曲を唄うライブシリーズ第10弾「鈴木茂☆大瀧詠一を唄う! Vol.10」が、2026年9月6日にヒューリックホール東京で開催されます。

ナイアガラ・サウンドの系譜を現在へつなぐ記念公演。

デビュー40周年を迎えた渡辺満里奈さんの出演決定も伝えられています。

鈴木茂「鈴木茂☆大瀧詠一を唄う! Vol.10」





タイトル：鈴木茂☆大瀧詠一を唄う! Vol.10日程：2026年9月6日（日）会場：ヒューリックホール東京（有楽町マリオン11F）時間：開場15:00／開演16:00一般発売：2026年4月25日（土）10:00〜受付期間：2026年4月25日（土）10:00〜2026年8月31日（月）18:00前売料金：10,000円（税込）＋1ドリンク当日料金：10,500円（税込）＋1ドリンク

鈴木茂さん自身がギターと歌で大瀧詠一さんの楽曲世界に向き合うステージです。

やわらかく広がるメロディーラインと言葉の余韻が、ライブならではの立体的な音像で重なります。

日本のポップス史を彩ってきたナイアガラ・サウンドを、生演奏の空気ごと味わえる内容です。

出演者





鈴木茂（Vo&Gt）井上鑑（Key）上原 “ユカリ” 裕（Drs）長岡道夫（Bass）外崎銀河（Key）鈴木雄大（Vo&Gt）田中拡邦（Vo&Gt）笹倉慎介（Vo&Gt）Special Guest Vocalists：渡辺満里奈 and more

鈴木茂さんを中心に、鍵盤、ドラム、ベース、ボーカル&ギターが重なる厚みのある編成です。

楽曲ごとに色合いを変えるアンサンブルも聴きどころ。

きらめくキーボードの響きや、芯のあるギターサウンドが重なり、ナイアガラ作品の豊かな表情をステージで立ち上げます。

スペシャルゲスト





スペシャルゲストボーカリストとして、渡辺満里奈さんの出演が決定しています。

1986年デビューの渡辺満里奈さんは、2026年にデビュー40周年を迎える節目の年。

3月21日には大瀧詠一さんプロデュースのアルバム『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition』が再リリースされており、今回の共演はその流れを感じさせる組み合わせです。

チケット情報

購入URL：前売：10,000円（税込）＋1ドリンク当日：10,500円（税込）＋1ドリンク小学生：9,000円キャッシュバック学生：5,000円キャッシュバックキャッシュバック実施場所：当日会場

チケットはイープラスで販売されます。

前売と当日で料金が異なる設定。

さらに小学生と学生には当日会場でキャッシュバック制度が用意されており、幅広い世代が参加しやすい公演です。

シリーズ10回目という節目にふさわしいライブ構成。

鈴木茂さんの歌とギターで味わう大瀧詠一さんの楽曲群に、渡辺満里奈さんの歌声が重なる特別な一日です。

音の艶やかな重なりや、その場でしか生まれない空気感を体感したい人にも響く公演になりそうです。

『鈴木茂☆大瀧詠一を唄う! Vol.10』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『鈴木茂☆大瀧詠一を唄う! Vol.10』はいつ開催されますか？

A. 2026年9月6日（日）に開催され、開場は15:00、開演は16:00です。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は東京都千代田区有楽町のヒューリックホール東京で、有楽町マリオン11Fにあります。

Q. チケット料金はいくらですか？

A. 前売は10,000円（税込）＋1ドリンク、当日は10,500円（税込）＋1ドリンクです。

Q. 渡辺満里奈さんはどのような形で出演しますか？

A. Special Guest Vocalistsとして出演予定で、鈴木茂さんのライブにゲストボーカルとして参加します。

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