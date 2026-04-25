100均に専用あったんだ！これからの季節大活躍！汚れや危険から守ってくれるありがた〜い商品

ダイソーのサーキュレーターカバーは、これからの季節にぴったりな便利アイテム。調整ひも付きでしっかりフィットし、ホコリや汚れからサーキュレーターを守ってくれる専用品。さらに小さなお子様の安全対策やオフシーズンの保管にも活躍します。魅力の詰まったプチプラグッズなので、この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名：サーキュレーターカバー（無地、ホワイト）

価格：￥110（税込）

適応サイズ（約）：周囲65cmまでのサーキュレーター

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480730899

この時期大助かり！ダイソーの専用カバーをチェック

ダイソーをパトロール中、気になる商品を発見。その名も『サーキュレーターカバー（無地、ホワイト）』です。

これからの季節に大活躍するサーキュレーターを、汚れやホコリ、そして思わぬケガから守ってくれるありがたい専用アイテムです。

取付方法は簡単。まず、サーキュレーターの電源を切り、ヘッドにカバーを被せます。

次に、紐を絞って調整し、余った紐を巻き込まないようにコンパクトに結べば完了です。

最大の特徴は、付属の調整ひも。これをキュッと絞ることで、サーキュレーターの丸い形にぴったりフィットする設計です。

とりあえずカバーをかけているだけ…という状態とは違い、しっかり固定できる安心感がGOOD。見た目もすっきりまとまります。

汚れや危険から守る！ダイソー『サーキュレーターカバー（無地、ホワイト）』

小さなお子様がいる家庭では指詰め防止としても役立ちます。

一方で注意点もあります。特に支柱のないタイプのサーキュレーターでは、カバーの裾が台座とファンの間に入り込む可能性があり、取り付け位置の調整が必要です。

また、自動首振り機能を使うとカバーが干渉する可能性があるため、細かい調整をして様子を見ながら使うか、固定モードでの使用がおすすめです。

今回はダイソーの『サーキュレーターカバー（無地、ホワイト）』をご紹介しました。

これまで扇風機用カバーを代用していた筆者。ブカブカだった不満を考えると、専用品ならではのフィット感は安心感が違います。

季節家電のちょっとした悩みを解決してくれる便利アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。