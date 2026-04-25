『仮面ライダーゼッツ』第32話「超える」、運命に翻弄されても夢の力を信じろ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第32話「超える」が、あす4月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】莫は悪夢を乗り越えられるのか？ 第32話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第32話「超える」あらすじ
実の父であるゼロ（川平慈英）は、ゼッツのために息子の莫（今井）を利用していた。自らの非情な運命を受け入れられない莫は、ゼロの真意も理解できず思い悩む。 はたして莫はこの悪夢を乗り越えられるのか…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】莫は悪夢を乗り越えられるのか？ 第32話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第32話「超える」あらすじ
実の父であるゼロ（川平慈英）は、ゼッツのために息子の莫（今井）を利用していた。自らの非情な運命を受け入れられない莫は、ゼロの真意も理解できず思い悩む。 はたして莫はこの悪夢を乗り越えられるのか…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。