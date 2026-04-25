ホンダの斬新「スポーツ軽トラ」に熱視線！

2017年の「東京オートサロン」でベールを脱ぎ、瞬く間に多くの自動車ファンの心を掴んだ一台のカスタムカーがありました。

それが、ホンダ車の純正アクセサリーなどを手がけるホンダアクセスの有志チーム「N Lab.（エヌラボ）」が、約1年もの歳月をかけて作り上げた「T880」です。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ斬新「スポーツ軽トラ」です！（30枚以上）

このT880は、ホンダの軽トラック「アクティ」をベースにしながらも、「働くクルマはカッコいい」という熱い想いを形にした商用車のコンセプトカーとして誕生しました。

T880の最も大きな特徴は、軽トラックの概念を覆されるような、スポーティで流麗なフォルムにあります。

ルーフを約150mmも低く抑えた一方で、ドアの全長を伸ばすという大胆な加工が施されており、ベース車よりも低重心で伸びやかなシルエットを実現。さらに、左右に装着されたオーバーフェンダーによって全幅が65mm拡大されており、軽規格を超えた力強い存在感を放っています。

足元には、クラシカルな雰囲気を醸し出す「RSワタナベ」の14インチホイールと、白い文字が映えるホワイトレタータイヤを組み合わせ、どこか硬派でストリート感のある仕上がりとなりました。

その一方で、フロントマスクには愛嬌のある丸型のヘッドライトを採用しており、どこか生き物のような生命感と、懐かしさを感じさせるレトロな表情を併せ持っているのが印象的です。

そのこだわりは外観に留まらず、メカニズムの細部にまで及んでいます。心臓部にはホンダ「バモス」用の660ccターボエンジンを移植し、軽スポーツの名車「ビート」の5速MTを組み合わせるという、まさに走りの楽しさを追求した構成となりました。

フロントエンドに配置されたインタークーラーや、走行性能を支える車高調整式サスペンション、そして前後4輪に奢られたディスクブレーキなど、単なる展示モデルに留まらない、実走行を強く意識した本格的なカスタムが施されているのもポイントです。

インテリアに目を向けると、専用設計のインストルメントパネルやアナログメーター、手触りの良いメタルシフトノブが並び、室内には乗員を守るためのロールバーまで張り巡らされた本格仕様。運転席に座るだけで高揚感を感じさせるような、機能美にあふれた空間が広がります。

発表から9年が経過した現在でも、このT880への熱が冷めることはありません。

ネット上では、その突き抜けたカッコよさや、遊び心に満ちたデザインを絶賛する声が今なお飛び交っており、「スゲーかっこいい！」「ネオレトロな雰囲気がたまらない」といった意見や、ホンダらしい走りへのこだわりを感じ取って「農道のNSX」と呼ぶファンもいるほどです。

しかし、その一方で「これほど完成度が高いのに、市販されないのが本当に惜しい」という、切実な願いに近いコメントも目立ちます。

「もし発売されたら絶対に買うのに」といった市販化を熱望する声や、時間の経過とともに「もう手に入るチャンスはないのだろうか」と肩を落とすファンの姿も見受けられ、T880がいかに多くの人の心を捉えて離さない魅力的な提案であったかがうかがえるようです。

働くクルマの力強さと、走る喜びを一つにまとめたT880は、今もなお伝説的なコンセプトカーとして語り継がれています。