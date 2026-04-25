『鬼レンチャン』で芸能界最強の力自慢を決定 絶対王者ボビー・オロゴンに挑む猛者たちが集結
フジテレビでは26日、『千鳥の鬼レンチャン◆第2回腕相撲トーナメント！芸能界最強の力自慢は誰だ？』（後7：00）を放送する。今回は、以前好評を博した「腕相撲トーナメント」の第２弾を開催。前回、圧倒的な強さで初代王者に輝いたボビー・オロゴンを筆頭に、腕自慢の猛者たちが一堂に会する。今回はさらなる高みを目指し、体重90kgを境に「中量級」と「重量級」に分かれ、2つの頂点を決定する。肉体とプライドがぶつかり合う、過酷なトーナメントの幕が開ける。
【写真】“投資家”で大成功ノリノリ！ボビー・オロゴンの近況ショット
90kg以下の中量級には、前回準優勝の悔しさを晴らしたいガリットチュウ・福島善成が参戦。芸人の枠を超えた驚異の怪力で、悲願の頂点へ王手をかけるか。
そこに立ちはだかるのは、強靭（きょうじん）な肉体を誇る現役プロレスラー・高橋ヒロムや、圧倒的なラスボス感を放つ元関脇・谷川親方といった、規格外のパワーを持つ強者たち。さらに、並々ならぬ気合で挑むBOYS AND MEN・辻本達規に加え、ラグビーで鍛えたスリムクラブ・真栄田賢や、レスキュー魂を腕に込めるワタリ119らも参戦。一瞬の爆発力が勝負を決する極限のスピード＆パワーバトルが繰り広げられる。階級の壁を越えた“本物”のぶつかり合いに、スタジオも興奮の渦に包まれる。
90kgを超える重量級には、絶対王者ボビー・オロゴンを倒すべく、さらなる怪力自慢たちが集結。２m超えの驚異的な巨漢を誇る石橋貴俊や、新日本プロレス随一のテクニシャンながら規格外のパワーを併せ持つ矢野通、そして驚異的な筋肉の鎧（よろい）をまとったプロボディービルダー・ポパイ関根らが、ボビーの座を激しく脅かす。さらに、やり投げ日本代表として抜群の肩甲骨の柔軟性と瞬発力を持つ崎山雄太や、注目の筋肉芸人・青木マッチョ、今年引退したばかりの元関脇・碧山の岩友親方も参戦。まさに“動く山”同士が真っ向からぶつかり合う、重量級ならではの地鳴りのような戦いにスタジオも騒然。ボビーが王者の貫禄を見せつけるのか、あるいは新勢力による番狂わせが起きるのか。
90kg以下の中量級には、前回準優勝の悔しさを晴らしたいガリットチュウ・福島善成が参戦。芸人の枠を超えた驚異の怪力で、悲願の頂点へ王手をかけるか。
そこに立ちはだかるのは、強靭（きょうじん）な肉体を誇る現役プロレスラー・高橋ヒロムや、圧倒的なラスボス感を放つ元関脇・谷川親方といった、規格外のパワーを持つ強者たち。さらに、並々ならぬ気合で挑むBOYS AND MEN・辻本達規に加え、ラグビーで鍛えたスリムクラブ・真栄田賢や、レスキュー魂を腕に込めるワタリ119らも参戦。一瞬の爆発力が勝負を決する極限のスピード＆パワーバトルが繰り広げられる。階級の壁を越えた“本物”のぶつかり合いに、スタジオも興奮の渦に包まれる。
90kgを超える重量級には、絶対王者ボビー・オロゴンを倒すべく、さらなる怪力自慢たちが集結。２m超えの驚異的な巨漢を誇る石橋貴俊や、新日本プロレス随一のテクニシャンながら規格外のパワーを併せ持つ矢野通、そして驚異的な筋肉の鎧（よろい）をまとったプロボディービルダー・ポパイ関根らが、ボビーの座を激しく脅かす。さらに、やり投げ日本代表として抜群の肩甲骨の柔軟性と瞬発力を持つ崎山雄太や、注目の筋肉芸人・青木マッチョ、今年引退したばかりの元関脇・碧山の岩友親方も参戦。まさに“動く山”同士が真っ向からぶつかり合う、重量級ならではの地鳴りのような戦いにスタジオも騒然。ボビーが王者の貫禄を見せつけるのか、あるいは新勢力による番狂わせが起きるのか。