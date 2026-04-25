開催：2026.4.25

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 3 - 4 [ロッキーズ]

MLBの試合が25日に行われ、シティ・フィールドでメッツとロッキーズが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

2回裏、6番 マーカス・セミエン 2球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでメッツ得点 NYM 1-0 COL

5回表、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 7球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 NYM 1-1 COL

6回表、8番 ジェイコブ・マッカーシー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 NYM 1-2 COL

7回表、5番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 NYM 1-4 COL

8回裏、4番 ブレット・バティ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-4 COL

試合は3対4でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで1勝3敗0S。ロッキーズのセンザテーラにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 10:50:22 更新