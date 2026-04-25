モデルで女優の横田真悠（２６）が２５日放送のＴＢＳ系「夜明けのラヴィット！」に出演。抜き打ち学力テストで“おバカ回答”を連発した。

横田は２３日の生放送でジェスチャーによる連想クイズに挑戦するも、なかなか言葉が出てこず「パス」を連発。令和ロマンの松井ケムリから「物を知らない腹ぺこ女」とレッテルを貼られていた。

この日の生放送後のアフタートークでは、ＭＣの川島明から「四国は言えるよな？」と問われ、横田が「四国は言えます」とキッパリ。さらに「（県の）位置も」と詰められると、自信なさげに、四国の上半分をなぞるようなジェスチャーで「高…松」といきなりのおバカ回答で、共演者をざわつかせた。

次に「香川」と答えたが、続けて出てきたのが「愛知」。最後のひとつがなかなか出てこなかったが「徳島」と正解を出したが、周りは半笑い。

令和ロマンの高比良くるまが「『ヘキサゴン』以来の扱いを受けてる。平成のイジリ方されてる」とスタジオの雰囲気を表現。ニューヨークの屋敷裕政は「おじさんうれしいの。かわいい女の子がバカだと（笑）」と大興奮で、横田はさらに「テレビで見たヤツや！」「四国も分かんないのかよ（笑）」などと周りからイジリ倒されていた。