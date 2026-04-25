第3子を妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が25日までに自身のインスタグラムを更新し、出産準備について伝えた。

「今回の妊娠は、 もしかしたらこれが最後かもしれないと思うと、日常生活の延長にあるような、 自宅出産をしてみたいと思っていました」と言及。

「三人目だからこそ、 慌ただしく過ぎていく毎日の中で、赤ちゃんを迎える時間を、 家族みんなで味わいたい」と思ったとし、「でもある時、 状況によっては自宅出産が難しいかもしれないと知って、私はやっぱり、 どうしても自宅で産みたいんだと 改めて気づきました」と続けた。

「助産師さんにその思いを伝えたとき、『リイナさんが自宅出産したい、 これまでそのために支度してきたということであれば、 私としては、その希望を一緒に叶えさせてもらうまでですのでご安心ください』と言ってくださって、その言葉が、 本当にうれしかった」と明かした。

「そして最後に、『かわいい妊婦姿もあと少し。 噛み締めてくださいね』と」回顧し、「ほとんどのボトムスが入らなくなって、 Amazonで買ったマタニティズボンと、 きつくてもうすぐ入らなくなりそうなレギンスの2本を 制服のようにして順番に着ている私にとって、か、かわいいですと！！と驚きつつ、たしかに、 わたし以外の妊婦さんって みんなかわいらしいなぁと思っていたから、もし自分もそのひとりなら、 なんだかとてもありがたくて。この時間も、 ちゃんと愛おしく思えた」とつづった。

「残りわずかな妊婦時間。わたしとひとつでいてくれている奇跡を、ちゃんと味わいたい」とつづると、ハッシュタグでは「マタニティライフ」「自宅出産」「第三子妊娠中」「妊娠後期」「出産準備」と添えた。

本仮屋は大学卒業後、2013年に東海テレビ放送入社。「スイッチ!」などにレギュラー出演し、16年5月に結婚。同年12月末で同社を退社。翌17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。昨年12月30日に第3子妊娠を公表。女優の本仮屋ユイカは実姉。

本仮屋の投稿に、フォロワーからは「奇麗でかわいい妊婦さん楽しみだねっ」「リイナさんも、身体を気を付け元気な家族を大切にして下さいね」「確かに妊婦さんすがたはかわいいね 頑張ってください」「応援します」といった反響が寄せられている。