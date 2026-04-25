Snow Manの和装が尊すぎる！息をのむ着物姿から、彼氏感溢れる浴衣ショットまで厳選

Snow Manの和装姿は、普段とは異なる装いとして人気を集めている。着物では凛とした佇まいが際立ち、浴衣では軽やかで親しみやすい表情も見せるなど、その振れ幅も魅力のひとつ。そんな和装ならではの9人の厳選カットを紹介する。

写真＆動画：Snow Manの尊すぎる！和装姿厳選カット（全11投稿）

■岩本照：モスグリーンの羽織が際立つ端正な和装姿

紺の着物にモスグリーンの羽織を重ね、腕を組んで佇む岩本照。落ち着いた色合わせが上品な印象を与えつつ、直線的なシルエットが体格の良さを引き立てる。無駄のない所作からは、凛とした空気と大人の余裕が滲む一枚だ。

Travis Japanの松田元太と共演したPrime Video配信ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』の公式Instagramで公開されたカット。和装の静けさと、岩本のストイックな魅力が重なり、印象的な仕上がりとなっている。

■深澤辰哉：はだけた着物姿に視線集中！色気あふれる和装カット（※投稿写真2・3枚目）

赤の着物をまとい、縁側に立つ深澤辰哉（投稿2枚目）。視線を外した立ち姿が印象的で、和の空間と相まって妖艶な雰囲気を漂わせている。いっぽう、投稿3枚目では、畳に腰を下ろし、ラフに着物をまとったカットを披露。ややはだけた胸元や素足の抜け感が際立ち、力の抜けた色気がすごい。

『anan』（2458号）の表紙撮影時のオフショットで、深澤のInstagramより公開されたもの。

■ラウール：儚さが際立つ和装ビジュアル！透明感あふれる一枚

淡い光に包まれるように佇むラウール。やわらかな表情と繊細な横顔が印象的で、和装の落ち着いた色味と重なり、どこか儚げな空気をまとっている。2023年3月15日リリースの「タペストリー」MVオフショットで、当時はまだ19歳。あどけなさを残しながらも完成されたビジュアルが際立ち、唯一無二の存在感を放つ一枚だ。

ラウールは2024年12月31日、自身のInstagramで2024年の思い出を振り返る投稿をした際、成人を迎えた記念として、目黒とともに撮影した袴姿も掲載している（投稿写真9枚目）。

■渡辺翔太：「美しすぎて時が止まった」ユリを手にしたグレーの着物姿

Myojo2月号（2025年12月22日発売）に登場した際に公式SNSで公開された誌面カット。淡いグレーの着物に身を包んだ渡辺は、白いユリを手に静かに腰掛ける。やわらかな光に包まれた空間の中で、白く透明感のある肌が色っぽく、穏やかな表情が引き立つ。

まっすぐに向けられた視線は、思わず見入ってしまうほどの美しさだ。

■向井康二：彼氏感がえぐい！ビールを片手に温泉浴衣ショット

自身のInstagramに投稿された、浴衣姿の旅行ショット。キャプションには“Brother’s Trip”と添えられており、リラックスした時間を過ごす様子が伝わってくる。肩の力が抜けたラフな雰囲気はオフ感が伝わり、ファンにはたまらないカットだ。

さらに、ビールをおいしそうに飲む姿や、お酌する写真（投稿5枚目）には、一緒に過ごしているかのような気分になる人も多く、SNSでは「彼氏感強くてメロい」「オフ感最高すぎる！」といった声が多数寄せられている。

■阿部亮平：知的さと品の良さを醸し出す和装姿

やわらかな光が差し込む空間の中、グレーの着物に絶妙な深みのある色合いの羽織を重ねた阿部。落ち着いたトーンでまとめられた装いが上品な印象を与え、穏やかな表情と相まって、やさしい空気が漂う。持ち前の知的な雰囲気が重なり、品のある美しさが印象に残る。

このカットは、Snow Man公式Instagramに投稿された「タペストリー」MVショット。阿部は、佐久間とともに出演した日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』で、浴衣姿も披露している。

■目黒蓮：抜群のスタイルと美しいビジュアルが映える浴衣姿

ネイビーの浴衣をさらりと着こなし、ベンチに腰掛けた目黒蓮。すらりとした体型と整った顔立ちがシンプルな装いのなかで引き立ち、自然体でありながらも目を引く存在感を放っている。鮮やかなブルーの背景や差し込む光と影が、目黒の笑顔と重なり爽やかな魅力が光る。

キリンビール『晴れ風』『晴れ風ご贔屓に篇』（2024年7月放映）のCMオフショットで、目黒のInstagramにて公開されたもの。

■宮舘涼太：さすが舘様！気品あふれる着こなしと唯一無二の存在感

宮舘のInstagramに投稿された『美しいキモノ』夏号（特別版）表紙のアザーカット。深みのあるボルドーの着物を品よく着こなし、空気を一変させるような存在感を放つ。所作の美しさも際立ち、和装の魅力を自身のスタイルとして昇華している。

投稿2枚目では浴衣姿も披露しており、扇子を手にした涼やかな装いで、また違った魅力を見せている。

■佐久間大介：ピンクヘアが映える和装姿 横顔に宿る繊細な美しさ

トレードマークでもあるピンクの髪と、落ち着いた色味の着物が絶妙に調和し、やわらかな雰囲気を生み出している。ふと視線を落とした横顔はどこか儚げで、繊細な表情が印象に残るカット。華やかさと静けさを併せ持つような空気感が広がり、思わず見入ってしまう。

こちらもSnow Man公式Instagramに投稿された、「タペストリー」MVショット。