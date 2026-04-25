札幌市手稲区の国道で４月２３日夜、横断歩道のない道路を渡っていた高齢の男性が、車にはねられて死亡する事故がありました。



道内で相次ぐ「乱横断」の実態を取材しました。



札幌市手稲区手稲山口の国道３３７号で２３日午後７時１５分ごろ、道路を横断していた７０代とみられる男性が軽乗用車にはねられ、その後、死亡が確認されました。



警察は運転手の２４歳の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。





現場は信号機や横断歩道がない直線道路でした。道内ではこのようないわゆる「乱横断」の事故が後を絶ちません。「４月１５日午後４時ごろ」札幌市北区の新琴似２条通りを走る車。クラクションを気にすることなく女性がそのまま横断。あわや大事故に繋がりかねない、危険な状況でした。（運転していた人）「高齢者が横切ってきた感じですね。クラクションを鳴らしました。もう来てるよっていう意味も込めて鳴らしはしたんですけど、全然気づいていないような感じでした。信号を渡って欲しい」道内では４月に入り「乱横断」による事故が相次いでいます。札幌市西区では８３歳の女性が軽乗用車にはねられ死亡したほか、札幌市北区では高齢の男性が乗用車にはねられ、その後、死亡しました。いずれの事故も横断歩道のない場所で起きたとみられています。こちらは札幌市豊平区の国道です。買い物帰りの女性。次の瞬間！（山岡記者）「女性が杖を突きながら横断歩道のない場所を渡っています。車も来ていて危険です」同じ場所ではその後も危険な乱横断が何度も見られました。（高齢女性）「ちょっとお買い物。足が痛いからなるべく近いところで渡れるときは渡りたい。本当はいけないんだけどね」さらに、こちらの女性はー（高齢女性）「そこで買い物した帰り。ちょうどここがバス停だから」道警によると、２０２５年、歩行者が死亡する事故のうち、およそ７割が６５歳以上の高齢者でした。また、過去５年の高齢歩行者が死亡した事故のうち、半数近くが横断歩道以外を渡っている間の事故でした。高齢者が死傷する事故のうち、半数ほどが買い物目的で歩いていた時に起きています。スーパーなどが開店する午前１０時から１１時、そして夕食の買い物時間帯の午後４時から５時に多く発生していることが分かっています。後を絶たない乱横断による交通事故。命を守るためにも、横断歩道を正しく利用することが重要です。