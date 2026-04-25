『ターミネーターと恋しちゃったら』第4話 くるみ、エータに抱きとめてもらいドギマギ
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第4話が25日に放送。くるみ（臼田あさ美）がエータ（宮舘）に抱きとめてもらい、ドギマギする。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第4話 エータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）、まったりとした時間を過ごす
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
■第4話あらすじ
少女漫画編集者・くるみを見守り続けてきたアンドロイド・エータは、自炊しないくるみの食生活を目の当たりにして、栄養が偏っているのではと気になりはじめる。
一方、くるみは人にぶつかって倒れそうになったとき、エータに抱きとめてもらい、なぜかドギマギ！ しかもくるみが担当する漫画家・榎モカ子（山崎静代）の作品をエータがすべて読んでくれていたことを知り、なんだかうれしくて…!?
そして休日、昼まで寝るつもりが朝早く目覚めてしまったくるみは、何をしたらよいか迷いながらエータとまったりな時間を共有する。久しぶりに誰かと一緒に過ごす休日に、くるみの心は…!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。（第4話は23時10分より放送）。
※山崎静代の「崎」は正式には「たつさき」
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第4話 エータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）、まったりとした時間を過ごす
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
少女漫画編集者・くるみを見守り続けてきたアンドロイド・エータは、自炊しないくるみの食生活を目の当たりにして、栄養が偏っているのではと気になりはじめる。
一方、くるみは人にぶつかって倒れそうになったとき、エータに抱きとめてもらい、なぜかドギマギ！ しかもくるみが担当する漫画家・榎モカ子（山崎静代）の作品をエータがすべて読んでくれていたことを知り、なんだかうれしくて…!?
そして休日、昼まで寝るつもりが朝早く目覚めてしまったくるみは、何をしたらよいか迷いながらエータとまったりな時間を共有する。久しぶりに誰かと一緒に過ごす休日に、くるみの心は…!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。（第4話は23時10分より放送）。
※山崎静代の「崎」は正式には「たつさき」