リュックとしてもトートとしても使えておまけにパッカブル仕様。DEAN&DELUCAとBRIEFINGが作った本気のコラボバッグ

世界各国の選りすぐりの食文化とつくり手を紹介をしながら、“食する喜び”を伝える食のセレクトショップDEAN＆DELUCA。「Living With Food-“食すること”とは、人生を味わうこと-」をモットーとし、豊富な品揃えで全国にてマーケットストア20店舗、カフェ27店舗を展開。「訪れるたびに発見がある！」と気付いたら足が向いているファンも多いはず。

そして食品に加えて注目の商品といえば、バッグ類でコラボアイテムも秀逸。特に毎回話題となるDEAN＆DELUCAとBRIEFINGのアイテムは、発売と同時に完売必須。そんな恒例のコラボアイテム「PACKABLE 2WAY PACK」（2万2000円）がオンライン限定で発売中です。

コラボ第5弾となる「PACKABLE 2WAY PACK」は、その名の通りパッカブルでコンパクトに持ち運べるバックパック。「日常から旅までをシームレスにつなぐ。」をコンセプトに商品を開発。BRIEFINGのアーカイブモデルをベースに、日常から旅までフレキシブルに活躍するアイテムに仕上がっています。

スクエア型の本体は無駄な装飾を削ぎ落としたミニマルなデザインが特徴。カラーはBRIEFINGのブランドコアカラーであるブラック、そしてコラボの際に定番化しつつあるベージュを用意します。

サイズは幅約30×高さ×42×マチ16cmと、たっぷりなマチ幅で見た目以上の収納力。素材には軽量で撥水性のあるリサイクルナイロンを採用しています。

正面にはファスナー付きのポケット＆キーリングを装備。内側には大きめポケットを2か所に配置。さらに、同コラボ特別仕様のサイドポケットもあるので日傘やウォーターボトルなどが入れられます。

ショルダーベルトはこれからの季節にはありがたい＆肌への負担を考慮した通気性の良いメッシュ素材。トップハンドルで手持ちもOKと自分のスタイルに合った使い方ができます。なお、ハンドルをまとめるボタン付きで、細かい配慮も光ります。

パッカブルタイプといえどもそこはDEAN＆DELUCA。洒落感と上質感漂うビジュアルは日々のメインバッグとしても活躍するクオリティは流石の一言。なお、発売と同時に毎回完売となる「サコッシュトートバッグ」（1万5400円）も再販売中です。

>> DEAN＆DELUCA × BRIEFING

＜文／GoodsPress Web＞

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