長谷川京子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/24】女優の長谷川京子が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのそぼろ弁当を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】47歳女優「丁寧な盛り付けに感動」色とりどりのわっぱ弁当

◆長谷川京子、彩り豊かなそぼろ弁当を公開


長谷川は「おはようございます」と、朝の挨拶を添えて投稿。鶏肉と卵のそぼろをごはんに乗せ、えのきの肉巻き、ほうれん草のお浸し、ミニトマトを添えた彩り豊かな弁当を披露した。さらに別容器には柑橘が入っており、栄養バランスの良さがうかがえる内容となっている。

◆長谷川京子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「彩りが美しくて美意識の高さが伝わる」「元気が出るお弁当」「丁寧な盛り付けに感動」「栄養バランスが完璧」「ヘルシーで真似したくなる」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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