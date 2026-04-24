長谷川京子、彩り豊かな手作りそぼろ弁当に反響「美意識の高さが伝わる」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/04/24】女優の長谷川京子が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのそぼろ弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳女優「丁寧な盛り付けに感動」色とりどりのわっぱ弁当
長谷川は「おはようございます」と、朝の挨拶を添えて投稿。鶏肉と卵のそぼろをごはんに乗せ、えのきの肉巻き、ほうれん草のお浸し、ミニトマトを添えた彩り豊かな弁当を披露した。さらに別容器には柑橘が入っており、栄養バランスの良さがうかがえる内容となっている。
この投稿に、ファンからは「彩りが美しくて美意識の高さが伝わる」「元気が出るお弁当」「丁寧な盛り付けに感動」「栄養バランスが完璧」「ヘルシーで真似したくなる」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「丁寧な盛り付けに感動」色とりどりのわっぱ弁当
◆長谷川京子、彩り豊かなそぼろ弁当を公開
長谷川は「おはようございます」と、朝の挨拶を添えて投稿。鶏肉と卵のそぼろをごはんに乗せ、えのきの肉巻き、ほうれん草のお浸し、ミニトマトを添えた彩り豊かな弁当を披露した。さらに別容器には柑橘が入っており、栄養バランスの良さがうかがえる内容となっている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが美しくて美意識の高さが伝わる」「元気が出るお弁当」「丁寧な盛り付けに感動」「栄養バランスが完璧」「ヘルシーで真似したくなる」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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