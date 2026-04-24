カーリング女子で元ロコ・ソラーレの吉田知那美（34）は4月19日、Instagramを更新。最新のプライベート写真を公開した。

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吉田が公開したのは、「想像したちょうど10倍の果肉が詰まっていた」という渋谷のカフェのアイスクリームや、タイ料理の写真などのプライベートの様子だ。さらに投稿では、夫・河野恭介氏との2ショットも披露し、デートに出かけたことを報告。デート先は競艇だったことも明かし、「はじめての競艇はとっても美味しかった」「負けたけど勝ったぜ、みたいな気分でご機嫌で帰宅しました」とつづっている。

最後に、全身黒でコーディネートした自身のスタイリングも紹介。「靴下はサイズ確認せずに購入したため、キッズ用16センチ」「でも意地で履いた」と、驚きの裏話を明かした。



【画像】夫・河野恭介氏とデートに出かけた吉田知那美（画像は吉田知那美Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「adidasが似合う」「ステキ」「今日もカワイイ」「いつも服装カッコいいですね」「お、かっこえーやん」「素敵です」「ご主人と2ショット初めて拝見しました！仲良しさんで何よりです」「カッコ可愛い」「モデルさん顔負けです」などコメントが寄せられた。