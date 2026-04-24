数百時間を溶かす、真・作業厨『ふつうのくま』をご紹介します。

数百時間を溶かす、真・作業厨『ふつうのくま』

今週のピックアップ

『年収1000万稼いで快適なスローライフを過ごしてみた。【ゆっくり実況/Stardew Valley】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

メトクマさん：「実況自体は5年前から『メトクマ』という名前で活動しています。ちょうど1年前の4月頃に『ふつうのくま』というチャンネルを立ち上げました。自分の作りたい動画を作るためにチャンネルを移行して1年ほど経ち、現在は社会人1年目です。普段はゆっくり実況を作っていて、最近だと結構長い動画を上げることが多いですね」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

メトクマさん：「若干お恥ずかしい話なのですが、実況を始めたのは大学に入学した5年前です。その時に学校から『ノートパソコンを使うので買ってください』と言われて、買うしかなかったんです。せっかくパソコンが手に入ったので、どうせだったら自分の好きなマイクラをやってみたいなと思ったのがきっかけですね」

――おすすめの動画は何ですか？

メトクマさん：「3か月ほど前に上げた『年収1000万稼いで快適なスローライフを過ごしてみた。【ゆっくり実況/Stardew Valley】』という『Stardew Valley（スターデューバレー）』というゲームの動画があるのですが、個人的にそれが一番おすすめです。理由としては、シンプルにこれが一番時間がかかっているからです。本当にコストに見合っていない動画なのですが、このStardew Valleyという農業系のインディーゲームが普通に面白かったので、皆にもやってほしい、見てほしいという布教の意味もあります。

この動画を作り始めた時は、もともと16分〜18分くらいの動画をたくさん上げていた時期でした。そこで急に1〜2時間という長い動画に切り替えたので『早く投稿しないとやばい』という焦りがあったのですが、どうしても1本にまとめたいという気持ちもありました。結果的に、撮影に100時間ちょっと、編集に200時間ちょっと、合わせて300時間ほどかかりました。一気に撮影して一気に編集するというやり方をしたので、裏話で言えば本当に『3日徹夜』とかして編集していましたね。

長い動画だからというわけではないのですが、動画を作る時は常に『視聴者を裏切れるように』意識しています。見ていて『次これ来るだろうな』と思われたら面白くなくなってしまうので『え、なんで！？ 』となるような予想外の仕掛けを入れつつ編集することに気をつけています」

年収1000万稼いで快適なスローライフを過ごしてみた。【ゆっくり実況/Stardew Valley】

https://www.youtube.com/watch?v=oSSZjmoBXiY



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

メトクマさん：「自分は実は現在チャンネルを5つほど運営していて、色々なチャンネルでYouTubeの攻略法みたいなものを模索しています。近いうちに『動画を作るやる気と時間はあるけど、やり方がわからない』というたくさんの方に向けて『どうやったらYouTubeが伸びるのか』『YouTubeだけで食べていけるのか』といったことを紹介する動画を作ろうと思っています。もし興味がある方は、ぜひ見てもらえると嬉しいです」

数百時間を費やした長編動画と視聴者を裏切る予想外の展開で魅了し続ける『メトクマ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『ふつうのくま』

https://www.youtube.com/@metokuma314

Xのアカウント『メトクマ』

https://x.com/metokuma0314

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島