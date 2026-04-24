加藤シゲアキ、考案の舞台『AmberS』で“どうやるんだろう？”驚き演出明かす「人間じゃないものがでてきたり…」

加藤シゲアキ、考案の舞台『AmberS』で“どうやるんだろう？”驚き演出明かす「人間じゃないものがでてきたり…」