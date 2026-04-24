YOASOBI、自身4作目の英語版EP『E-SIDE 4』配信リリース｜今夏は海外フェス出演＆北米ツアーも控える

コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIの自身4作目となる英語版第4弾EP『E-SIDE 4』が4月24日に配信リリースされた。

本作は全編英語歌詞で構成されたEP作品となり、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、そして最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録している。

訳詩は今回もKonnie Aokiが担当。日本語の言葉のニュアンスを残しながら、英語ならではのアクセントやリズミカルな響きが楽しい楽曲となっている。

さらに、リリースを記念して「ADRENA」（「アドレナ」英語版）、「BABY - English version -」、「HEART BEAT - English Version -」のMusic Videoが同日22時より3夜連続でYouTubeプレミア公開することも決定した。

※2026年4月24日（金）PM22:00 YouTubeプレミア公開■YOASOBI / ADRENA(「アドレナ」English Ver.) Official Music Video

※2026年4月25日（土）PM22:00 YouTubeプレミア公開■YOASOBI / BABY(English Version) Official Music Video

※2026年4月26日（日）PM22:00 YouTubeプレミア公開■YOASOBI / HEART BEAT(English Version) Official Music Video

今後は、カナダ・モントリオールで開催される音楽フェス「OSHEAGA（オシアガ）」や、アメリカ・シカゴで開催される世界的音楽フェス「Lollapalooza（ロラパルーザ） 2026」への出演が決定しているYOASOBI。

さらに、自身最大規模となる北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」を8月より開催。YOASOBIとして過去最大規模となる本ツアーのファイナルは、約2万人を収容するロサンゼルスの歴史的会場“Hollywood Bowl”での公演が決定しており、グローバルな活躍を加速させている。

【配信リリース情報】

2026年4月24日（金）配信リリース英語版EP 『E-SIDE 4』Pre-Save URL：https://orcd.co/eside4

1. ADRENA (「アドレナ」英語版)2. UNDEAD - English Version -3. Watch me! - English Version -4. BABY - English Version -5. New me - English Version - 6. Monotone (「モノトーン」英語版))7. On the Stage (「舞台に立って」英語版))8. PLAYERS - English Version -9. HEART BEAT - English Version -

【ライブ情報】

YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”［ツアースケジュール］・2026年7月31日（金）OSHEAGA 2026＠モントリオール／Parc Jean-Drapeau（カナダ）・2026年8月2日（日）Lollapalooza＠シカゴ／Grant Park（アメリカ）・2026年8月4日（火）ボストン公演＠ボストン／TD Garden（アメリカ）・2026年8月6日（木）ブルックリン公演＠ブルックリン／Barclays Center（アメリカ）・2026年8月8日（土）ハミルトン公演＠ハミルトン／TD Coliseum（カナダ）・2026年8月12日（水）シアトル公演＠シアトル／Climate Pledge Arena（アメリカ）・2026年8月14日（金）オークランド公演＠オークランド／Oakland Arena（アメリカ）・2026年8月16日（日）ロサンゼルス公演＠ロサンゼルス／Hollywood Bowl（アメリカ）