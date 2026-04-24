インターネットの掲示板で知り合った男らによる卑劣な性的暴行事件で、犯人の1人に「拘禁刑17年」の判決が言い渡されました。

【写真を見る】「静かにしろ、殺されたいんか」口に物を詰め込み粘着テープで女性を拘束し… アダルトサイト掲示板で知り合った男らによる卑劣な性的暴行事件 33歳男に「拘禁刑17年」の判決 大阪地裁

アダルトサイトの掲示板で知り合った男らが及んだ犯行

相馬崇司被告（33）は判決で、山下高志被告（44）とともに、以下の犯行に及んだことが認定されました。



(1)去年6月、兵庫県内の集合住宅で、住人の女性（当時23）に包丁を突きつけ「静かにしろ」「しゃべるな」などと言って脅迫。背後から女性の口を手でふさぎ、その女性宅に侵入し、床に倒して押さえつけるなどの暴行を加えたうえに、唇にキス。女性に指や手首の切り傷などのケガをさせた。





性行為に同意した旨の書面を書かせた上“通報すれば殺す”と脅す

(2)同じく去年6月、大阪府内の集合住宅で、住人の女性（当時26）に対し、背後から口をふさいで「静かにしろ、殺されたいんか」などと言って脅迫。押し倒しながらその女性宅に侵入し、布のような物を口に詰めこみ、両手首に粘着テープを巻きつけるなどして監禁。性的暴行に及び、口腔内出血などのケガをさせた。(3)(2)の犯行中に帰宅してきたその女性の交際相手の男性（当時25）を押さえつけ、「通報してみ、家族ごと殺すぞ」などと脅迫。服を脱がせ、両手首と両足首に粘着テープを巻きつけて監禁し、左側頭部の皮下出血などのケガをさせた(2)と(3)は山下被告とは別の男1人も共犯者で、3人はアダルトサイトの掲示板で知り合いました。

3人は性的暴行の撮影にも及んだほか、被害女性に性行為に同意した旨の書面を書かせ、身分証や実家の住所を確認し“通報すれば殺す”と脅したといいます。



それぞれの事件で犯行計画を立てたのは山下被告でしたが、大阪地裁は4月24日の判決で、「計画の概要を聞いて、自らの判断で加担を決めている。相馬被告が山下被告の指示に従っていたのは、女性をレイプするという目的を達成するためだったと認められる」と糾弾。



相馬被告に拘禁刑17年を言い渡しました。