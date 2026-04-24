Snow Man宮舘涼太、ロイヤル＆ユニークな七変化 「Hanako」6月号増刊で単独表紙
Snow Manの宮舘涼太が、4月28日発売の雑誌「Hanako」2026年6月号増刊（マガジンハウス）の表紙に登場する。
【写真】Snow Man宮舘涼太、カーネーションとともに“全国のお母さん”を癒やす 「ESSE」表紙初登場
同誌の表紙に宮舘が単独で登場するのは4年ぶり2回目。今回はHanako恒例の「大銀座特集」で、テーマが「一流」であることから、品格があり、でも実は日々の暮らしに寄り添ってくれる優しさを持つ、そんな一流の街を体現する存在として宮舘にオファーしたという。
撮影では、銀座の街で出会えるかもしれない7人の「銀座男（メン）」にふんした宮舘。表紙のハットを被り優雅な余裕を感じさせる紳士のほか、伝統を背負い、りんとした着物姿の若旦那、浴衣で原稿用紙を前に筆が進まない文豪など、全7パターンのシチュエーションが次々と切り替わる。
インタビューでは、「僕の中で銀座は仕事のために来る場所です。帝国劇場での舞台、新橋演舞場での初春歌舞伎公演『SANEMORI』や『祭 GALA』だったり、そういった仕事の記憶がすごく鮮明。だから自然とちょっと背筋が伸びる感覚があります」「銀座にいる人には、自分の価値観や確固たる軸を感じます」「Snow Manのメンバーみんなでデパ地下に行ったら、絶対に楽しいでしょうね。一人一品ずつ買うというルールで、各々が持ち寄る。かなり個性が出ますよ、僕らは」と語っている。
編集部は「『ロイヤル＆ユニークがテーマです』という編集部からのお願いに、柔らかな微笑みで応えてくださった宮舘さん。『美食家』のシーンでは、大きな苺のケーキを前に少しわんぱくにナイフとフォークを入れる表情や、クリームをぺろっとする瞬間も。これらはすべて宮舘さんが自然に見せてくれた仕草。優雅な立ち居振る舞いの中にものぞく、サービス精神たっぷりの愛らしさは必見です。全7回というハードな着替えを終始穏やかにこなし、最後には『これで大丈夫ですか？』と取材の完了を気遣ってくださる誠実さ。まさに今回の特集で表現したかった銀座の『一流』、品格と優しさ、そのものでした」と絶賛している。
さらに、中面では、最後まで表紙候補として残った「妄想表紙7パターン」を特別に公開している。
「Hanako」2026年6月号増刊は、マガジンハウスより4月28日発売。特別定価1200円。
【写真】Snow Man宮舘涼太、カーネーションとともに“全国のお母さん”を癒やす 「ESSE」表紙初登場
同誌の表紙に宮舘が単独で登場するのは4年ぶり2回目。今回はHanako恒例の「大銀座特集」で、テーマが「一流」であることから、品格があり、でも実は日々の暮らしに寄り添ってくれる優しさを持つ、そんな一流の街を体現する存在として宮舘にオファーしたという。
インタビューでは、「僕の中で銀座は仕事のために来る場所です。帝国劇場での舞台、新橋演舞場での初春歌舞伎公演『SANEMORI』や『祭 GALA』だったり、そういった仕事の記憶がすごく鮮明。だから自然とちょっと背筋が伸びる感覚があります」「銀座にいる人には、自分の価値観や確固たる軸を感じます」「Snow Manのメンバーみんなでデパ地下に行ったら、絶対に楽しいでしょうね。一人一品ずつ買うというルールで、各々が持ち寄る。かなり個性が出ますよ、僕らは」と語っている。
編集部は「『ロイヤル＆ユニークがテーマです』という編集部からのお願いに、柔らかな微笑みで応えてくださった宮舘さん。『美食家』のシーンでは、大きな苺のケーキを前に少しわんぱくにナイフとフォークを入れる表情や、クリームをぺろっとする瞬間も。これらはすべて宮舘さんが自然に見せてくれた仕草。優雅な立ち居振る舞いの中にものぞく、サービス精神たっぷりの愛らしさは必見です。全7回というハードな着替えを終始穏やかにこなし、最後には『これで大丈夫ですか？』と取材の完了を気遣ってくださる誠実さ。まさに今回の特集で表現したかった銀座の『一流』、品格と優しさ、そのものでした」と絶賛している。
さらに、中面では、最後まで表紙候補として残った「妄想表紙7パターン」を特別に公開している。
「Hanako」2026年6月号増刊は、マガジンハウスより4月28日発売。特別定価1200円。