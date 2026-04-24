ファミマで買える！「Her lip to」の限定ボディミストが優秀すぎる…香りも使い心地も大満足♪実物レビュー

2026年4月24日（金）、全国のファミリーマート約8,500店で、小嶋陽菜さんがプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY（ハーリップトゥビューティ）」のボディミストが限定発売されました！

（写真）ファミマで買える！小嶋陽菜プロデュース「Her lip to BEAUTY」限定ボディミスト

今回は、Her lip toが大好きなライターが実際に購入。SNSで話題のボディミストを徹底レビューします♪

完売必至！ファミマ限定「Her lip to BEAUTY」ボディミストを徹底レビュー

2026年4月24日（金）より、ファミリーマート限定で発売された「Her lip to BEAUTY（ハーリップトゥビューティ）」のボディミストをレビュー！

商品情報

HLTボディミスト

価格：1,705円（税込）

発売日：2026年4月24日（金）より順次発売

販売場所：全国のファミリーマート約8,500店舗

※取り扱い店舗については公式案内をご確認ください。

■種類

・HLTボディミスト - ヌードパール -

・HLTボディミスト - ローズブランシュ -

・HLTボディミスト - アーリーモーニング -

Her lip to BEAUTYのオードパルファムの中でも人気の高い、3種類の香りがラインナップされています。

発売日から争奪戦！実際に購入してみた

筆者はもともと、Her lip toのプロデューサー・小嶋陽菜さんの大ファン。アパレルブランド「Her lip to」のローンチ時から買い続けており、Her lip to BEAUTYのアイテムも大半を所持している、自称“Her lip toオタク”です。

もちろん、今回のボディミストの発売もとても楽しみにしていました。

筆者の最寄りのファミリーマートでは、発売日当日の朝10時から販売スタートとのこと。そこで、販売前の9時半ごろに近隣3店舗を回ってみたのですが……なんと、すでにすべて完売。

その後、最寄りの店舗に発売時間の少し前に到着すると、ボディミスト目当てと思われるお客さんが続々と来店。こちらの店舗では、1人につき2種類まで、並び直し不可というルールでした。

本当は全種類ゲットしたかったのですが、今回はお気に入りの「ヌードパール」と「アーリーモーニング」を購入。

買えるかどうか不安で震えそうになっていたので、無事に購入できた安心感と喜びを胸に帰宅しました。

今回は、Her lip to BEAUTYのシグネチャー的な香りともいえる「ヌードパール」を中心にレビューします。もうひとつ購入した「アーリーモーニング」については、フォトギャラリー内でご紹介しているので、あわせてチェックしてみてくださいね。

HLTボディミスト - ヌードパール -

■容量

45ml

■Her lip toらしいニュアンスピンクにときめく♪ 持ち歩きにも便利なサイズ感

容器は、マットな質感のプラスチック製。Her lip toらしいニュアンスピンクカラーで、見た瞬間からテンションが上がります。

サイズは約高さ9.3cmほどで、手のひらに収まるコンパクトさ。持ち歩きしやすいサイズ感なので、ミニバッグ派にとってもうれしいポイントです。

■大人気「ヌードパール」の香りを、もっと気軽に楽しめる新作

筆者は、Her lip to BEAUTYからヌードパールのパフュームオイルが発売されたときから、この香りの大ファン。ボディバーム、ボディミルク、ハンドクリーム、ヘアミストなど、展開されているアイテムは日常的に愛用しています♪

もちろん、2025年12月に発売されたオードパルファムも先行発売で購入。今でも週の大半使っているほどのお気に入りです。

実際に腕へシュッと吹きかけてみると…大好きなヌードパールの香りが、ふんわりと広がりました。

ヌードパールは、可憐なティーローズやキャラメルに、スパイスやハーブを重ねた奥行きのあるフローラルアンバーの香り。個人的には、奥のほうにほんのりハニーのような甘さも感じるので、甘さのある香りが好きな方におすすめです。

発売日前日のHer lip to BEAUTYのインスタライブによると、オードパルファムと比べて香りの持続時間は短めで、よりライトなつけ心地でシーンを問わず使いやすいのが特徴とのこと。

実際にオードパルファムと比べてみると、たしかに全体としては軽やかな印象。ただ、吹きかけた直後は香りがしっかり立つため、オフィスのデスクなどでそのまま使うと気になる方もいるかもしれません。

つけたあとはそこまで強く感じないので、職場で使う場合はお手洗いなどでさっとつけるのがよさそうです。

■香りだけじゃない！保湿ケアまでできるのがうれしい♪

このボディミストには、加水分解シルク、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Naの3種の美容成分が配合されています。そのため、香りを楽しみながら、外出先でも気軽に保湿ケアができるのが魅力です。

さすが、ケアアイテムに定評のあるHer lip to BEAUTY…！

実際につけた瞬間は、しっとりとうるおいを感じられました。その後時間が経つとさらっとした質感になるので、ベタつきが苦手な方にも使いやすそうです。

これから紫外線が強くなる季節は、肌の乾燥対策も気になる時期。そんな中で、ボディミストで手軽に保湿ケアができるのはうれしいポイントだと感じました。

＊

ファミリーマート限定で登場したHer lip to BEAUTYのボディミストは、香りのよさはもちろん、持ち歩きやすさや使い心地までしっかり満足できる新作でした。さすがHer lip to BEAUTY、今回も大満足のプロダクトです。

今回のコンビニコラボは、より多くの方にブランドの世界観を楽しんでもらうための取り組みとのこと。そんな広がりがうれしい反面、古参オタクとしては「ここまでブランドが大きくなったんだな……」と、ほんの少しだけ寂しさを感じたのも正直な気持ちです。でも、こんなに素敵なものはもっと多くの人に届いてほしい、という思いもあり、やっぱりうれしさのほうが大きいと感じました。

実際、発売初日からかなりの争奪戦だったので、気になっている方は見かけたら即ゲットがおすすめです。限定と言わず、いつでも買えるようにしてほしい……！と思ってしまうほど魅力的なアイテムでした。

気になった方は、ぜひお近くのファミマでチェックしてみてくださいね。

※品切れの際はご了承ください。

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※一部店舗で取り扱いがない場合があります。