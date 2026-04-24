シント＝トロイデン小久保玲央ブライアンがアンデルレヒトを完封した

ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は、4月23日に行われたプレーオフ第4節のアンデルレヒト戦で2-0の勝利を収めた。

プレーオフ第4節にして初の勝利をクリーンシートで得たSTVVだが、クラブの守護神である日本代表GK小久保玲央ブライアンの好セーブもあった。

プレーオフ第4戦目で勝利の欲しかったSTVVは、日本代表FW後藤啓介の古巣からのゴールで先制する。そのリードを得て迎えた後半33分だった。同点ゴールを目指すアンデルレヒトにCKからのチャンスをつくられてしまう。それでも、DFムサ・ディアッラのヘディングに小久保が鋭く反応して、左手一本でボールを枠外へと弾き出した。

小久保のファインセーブもあって、アンデルレヒトの攻撃を無失点に抑えたSTVVは、試合終盤にも追加点を挙げて2-0の勝利を収めた。

スポーツチャンネル「DAZN」は公式Xで「神の左手 試合終盤にチームを救うビッグセーブ」と、このプレーを紹介。ファンからは「ナイスキーパー」「これは国防」「W杯呼ばれないのかな」と、毎試合のようにビッグセーブを見せている守護神への称賛が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）