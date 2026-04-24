「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在でＩＨＩ<7013.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



ＩＨＩは４日続落、ここにきて下値模索の動きを強めているが、値ごろ感から押し目買い対象と見る向きも多いようだ。政府は２１日に「５類型」の撤廃に踏み切り、これに伴い国内防衛産業の「武器」輸出が可能となったほか、防衛装備品の海外展開も今後本格化する見通し。三菱重工業<7011.T>、川崎重工業<7012.T>とともに防衛三羽烏に位置付けられる同社株も見直し買いが期待される。テクニカル的には上値抵抗ラインとして同社の株価を押さえつけている５日移動平均線のブレイクと、同移動平均線が上昇転換するタイミングが注目される。



出所：MINKABU PRESS