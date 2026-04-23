Empty old City、2nd Album『Strings in Owl』リリース＆リード曲「Looma」のMVもプレミア公開！

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KAMITSUBAKI STUDIO所属の音楽ユニット・Empty old Cityが、待望の2nd Album『Strings in Owl』をリリースした。

本作は、1stフルアルバム『Blood in the Void』から約1年ぶりとなる作品 。都市の静寂と感情の残響をすくい上げるようなサウンドデザインと、儚さと芯の強さを併せ持つボーカルが織りなす、より深化したEmpty old Cityの現在地を示す全10曲が収録されている。

ARPG『鳴潮』公式キャラクターソング「Daisy Crown」、都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』キャラクターイメージソング「Pulse in Flora」、そして水槽を迎えた初のfeat.楽曲「Offline Saga feat.水槽」など、話題曲を多数含む意欲作となっている。

あわせてアルバムのリード曲である「Looma」のミュージックビデオがEmpty old City公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開された。

●配信情報

配信番組「Empty little Garden Vol.10」

https://youtube.com/live/VE19FajZ4YE?feature=share

●ライブ情報

Empty old City 2nd ONE-MAN LIVE「Strings in Owl」

2026年5月8日(金) OPEN 18:00 / START 19:00

会場： Spotify O-EAST (Shibuya)

※チケットはご好評につき、完売いたしました。

●リリース情報

Empty old City 2nd ALBUM

『Strings in Owl』

発売中



価格：￥3,300（税込）

＜収録曲（全10曲）＞

1.Strings in Owl

2.クロマの幻聴

3.Offline Saga feat.水槽

4.Vivop

5.Pulse in Flora

6.Frozen Frozen!

7.Daisy Crown

8.From Noir

9.Looma

10.こぼれる雫、記憶の受け皿

デジタル配信リンク

https://zula.link-map.jp/links/DkriJu3M

CDパッケージ販売（FINDME STORE by THINKR）

https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0242

※準備数に達した場合、販売申込を締め切らせていただきます。予めご了承ください。

＜Empty old Cityのプロフィール＞

Composer / Producer の“Neuron”（ニューロン）とVoの“kahoca”（カホカ）による音楽ユニット 。まるで物語のようなストーリーと儚く美しい幻想的なメロディー、そして濃密なエレクトロ・サウンドがクロスオーバーする独自の世界観を展開している 。

関連リンク

Empty old Cityオフィシャルサイト

https://kamitsubaki.jp/artist/empty-old-city/