左からCFexpress 4.0 Type B GOLD 512GB、同1TB。いずれも50%強の値上げとなる。 ProGrade Digital Inc.（プログレードデジタル）は、Amazon.co.jp内の公式ストアにおいて、一部製品の通常価格を5月1日（金）に変更する。 フラッシュメモリー価格の変動に対応するための価格改定。対象となるのは、CFexpress、SDXC UHS-II、microSDXC UHS-IIなどの各種メモリーカードと、ポータブルSSD、各種