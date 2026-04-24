「もう戻る気ないな」「同僚がキレてる」決勝弾の日本代表FWが喜び爆発→対戦した“保有元”クラブの一部選手が激怒！一触即発の展開に騒然！ 敵ファンは「もう帰ってくるな」

「もう戻る気ないな」「同僚がキレてる」決勝弾の日本代表FWが喜び爆発→対戦した“保有元”クラブの一部選手が激怒！一触即発の展開に騒然！ 敵ファンは「もう帰ってくるな」