フリー転身の岩田絵里奈がイメージ激変！ 前髪ぱっつん＆金髪姿に反響
フリーアナウンサーの岩田絵里奈が23日にInstagramを更新。前髪ぱっつん＆金髪のソロショットを披露した。
【写真】前髪ぱっつん＆金髪の岩田絵里奈アナをもっと見る
3月末で日本テレビを退職しフリーとなった岩田が投稿したのは、23日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）からのオフショット。写真には、綺麗に揃えた前髪に加えてブリーチで色も一新した岩田の姿が収められている。
投稿の中で彼女は「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました!!そしてブリーチもして金髪に」と説明しつつ「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが…笑」とコメント。さらに「楽しかった！！！ 楽しいのが一番です笑」とつづっている。
引用：「岩田絵里奈」Instagram（＠erina_iwata）
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3月末で日本テレビを退職しフリーとなった岩田が投稿したのは、23日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）からのオフショット。写真には、綺麗に揃えた前髪に加えてブリーチで色も一新した岩田の姿が収められている。
投稿の中で彼女は「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました!!そしてブリーチもして金髪に」と説明しつつ「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが…笑」とコメント。さらに「楽しかった！！！ 楽しいのが一番です笑」とつづっている。
引用：「岩田絵里奈」Instagram（＠erina_iwata）