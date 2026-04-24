GU『ジョジョ』シャツ絵柄に大反響 販売開始で「イギーの完売しとる」「ディアボロの仕業か」
GUは24日、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』と初コラボレーションし、「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までの象徴的なグラフィックを用いたトップスの販売をスタートさせた。ネット上ではファンから購入報告の声が相次いでいる。
【写真】イギーの絵柄可愛い！種類豊富なGU『ジョジョ』シャツ
センス抜群な絵柄のTシャツなどにネット上では「オーブンから8分後、イギーシャツは消えていたのでもっと短時間で売れたのでしょう…ディアボロの仕業かイギー恐るべし」「ジョジョ GUコラボTシャツ、開店早々に行って来ました！うちの近所のジョジョラーさん達が集まってました。なんか嬉しい 一つの柄一人一点までなので、安心してお買い物 今年はこれ着て楽しく過ごす」「ジョジョGUイギーのシャツ完売しとる凄」などの声が出ている。
『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
【写真】イギーの絵柄可愛い！種類豊富なGU『ジョジョ』シャツ
センス抜群な絵柄のTシャツなどにネット上では「オーブンから8分後、イギーシャツは消えていたのでもっと短時間で売れたのでしょう…ディアボロの仕業かイギー恐るべし」「ジョジョ GUコラボTシャツ、開店早々に行って来ました！うちの近所のジョジョラーさん達が集まってました。なんか嬉しい 一つの柄一人一点までなので、安心してお買い物 今年はこれ着て楽しく過ごす」「ジョジョGUイギーのシャツ完売しとる凄」などの声が出ている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
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