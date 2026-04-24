パペットスンスンを“すべて”羊毛フェルトで手作り「クオリティえぐい」「ちゃんとフワもこ」 “細かすぎる”手芸動画にネット感動
総フォロワー数300万人超えの人気キャラクター「パペットスンスン」を、すべて“羊毛フェルト”で手作りする手芸動画がニコニコ動画に公開され、「すげー」「めちゃかわいい」「ちゃんとフワもこ」「クオリティえぐいわぁ」「フェルトでここまでモフモフにできるんだなぁ みつを」「ンアー」などと反響を呼んでいる。
【動画】「クオリティえぐいわぁ」「ちゃんとフワもこ」羊毛フェルト→だんだんとスンスンが完成していく様子
動画をアップしたのは、羊毛フェルトで手作りした作品を紹介している「むしイモ」さん。これまでにも、ミニオンズ、『うる星やつら』のラムちゃん、『ダンダダン』のセルポ星人、『葬送のフリーレン』の断頭台のアウラなど、バラエティに富んだハイクオリティな作品の数々を披露している。
むしイモさんが挑戦した最新作が、スンスン。今回は指人形スタイルに挑み、ボディから目、手にいたるまで、すべて羊毛フェルトで作り上げた。
スンスンと言えば、ブルーの“モフモフ”とした毛並みが特徴の1つ。むしイモさんは最初にベースとなるボディを作成し、完成したベースに対し1〜2ミリほどの細かな間隔でボディの毛を“植毛”し、スンスンのかわいらしいフォルムを再現した。
作成した各パーツをニードル1つでつなぎ合わせていき、既製品さながらのスンスンの指人形が完成した。
段々とスンスンが出来上がっていく様子には「ちくちくちく…」「おおすごい」「おおスンスンになってきた」「うん、もうかわいい」と感動の声が。
技術とセンスが光る完成品には、「すごーい」「再現度が高すぎる」「すごい完成度だ」「しゅげー（激ウマギャグ）」などの称賛コメントが次々と画面に流れていた。
【動画】「クオリティえぐいわぁ」「ちゃんとフワもこ」羊毛フェルト→だんだんとスンスンが完成していく様子
動画をアップしたのは、羊毛フェルトで手作りした作品を紹介している「むしイモ」さん。これまでにも、ミニオンズ、『うる星やつら』のラムちゃん、『ダンダダン』のセルポ星人、『葬送のフリーレン』の断頭台のアウラなど、バラエティに富んだハイクオリティな作品の数々を披露している。
スンスンと言えば、ブルーの“モフモフ”とした毛並みが特徴の1つ。むしイモさんは最初にベースとなるボディを作成し、完成したベースに対し1〜2ミリほどの細かな間隔でボディの毛を“植毛”し、スンスンのかわいらしいフォルムを再現した。
作成した各パーツをニードル1つでつなぎ合わせていき、既製品さながらのスンスンの指人形が完成した。
段々とスンスンが出来上がっていく様子には「ちくちくちく…」「おおすごい」「おおスンスンになってきた」「うん、もうかわいい」と感動の声が。
技術とセンスが光る完成品には、「すごーい」「再現度が高すぎる」「すごい完成度だ」「しゅげー（激ウマギャグ）」などの称賛コメントが次々と画面に流れていた。