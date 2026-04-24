「またお客様やファンの方々に会えるのが楽しみで仕方ないです」

あめをペロりとなめながらキュートな笑顔を見せた礼真琴（35）。昨年夏まで宝塚歌劇団星組でトップスターを務めていたが、5月から退団後初の主演舞台『BOOP！ The Musical ブープ！ザミュージカル』でベティー ブープを演じる。

「世界中で愛されているベティーちゃんは可愛くてセクシーで、女性の憧れの象徴的存在。そんなベティーちゃんがアニメの世界から現代のNYに来て、自分は何者なのかを探し求める物語です。私も宝塚を出て新たな世界に飛び出したので、重なる部分もありますね。男役を約16年やってきたので高音で歌うことなどが大変ですが、楽しんで演じていこうと思います」

今作は先輩・柚希礼音（46）との共演も注目されている。柚希の舞台を見て宝塚を目指し、名前も一文字もらったほど礼が影響を受けた人だ。

「共演できるなんて本当に大喜びです。私の宝塚人生すべての始まりの方であり、現役中もとてもお世話になりました。男役の演技についてやお客様の大切さについてなど、いろいろと教えていただきました。宝塚を初めて見に来た人をいかに夢中にさせるか、ということに命をかけていらっしゃる姿勢もすごくステキだなと思っています」

新たなフィールドで輝き始めた礼だが、男役時代の“クセ”に苦労することもあるそう。

「肩で風をきって歩いてしまいます。どうしても肩が語ってしまうんですよね（笑）。この前のドラマの現場でも『礼さん走り方がカッコよくなっています』ってダメ出しがあって。看護師長の役だったので普通に走らないといけなくて大変でした（笑）」

立ち居振る舞いだけでなくファッションの趣味もまだまだ男らしさが抜けきらないよう。

「星組のイメージカラーでもある青色の服ばっかり着るようになりました。男役時代に着ていたメンズの服は後輩たちにあげたので、今はレディースの服を買っていますが、なぜか青いものに引かれてしまいます（笑）。今日も真っ青なセーターを着てきました」

男前な魅力は、いつまでもそのままで……。

ヘアメーク：板倉タクマ（ヌーデ）

スタイリスト：細見佳代

衣装協力：ジャケット（ADORE）オールインワン（uncrave）アクセサリー各種（VENDOME AOYAMA）