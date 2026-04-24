「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、50〜69歳男性（M3層）を対象に「人気の30代男優ランキング」に関する調査を実施しました。2位は「神木隆之介」さん、では1位は？ （サムネイル画像出典：神木隆之介さん公式Xより）

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「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、50〜69歳男性（M3層）を対象に「50〜69歳男性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2026年3月10日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：神木隆之介



2位は、俳優の神木隆之介さんでした。

ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）に放送作家役で出演したほか、NHK連続テレビ小説『らんまん』での主演など、子役時代から培った確かな実力で高い支持を得ています。

1位：菅田将暉


1位は、俳優の菅田将暉さんでした。

三谷幸喜氏が脚本を務めたドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）での主演や、ドラマ『火星の女王』（NHK）への出演など、圧倒的な存在感で注目を集めています。
(文:All About ニュース編集部)