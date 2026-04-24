「50〜69歳男性」に人気の30代男優ランキング！ 2位は「神木隆之介」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、50〜69歳男性（M3層）を対象に「50〜69歳男性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2026年3月10日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の神木隆之介さんでした。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）に放送作家役で出演したほか、NHK連続テレビ小説『らんまん』での主演など、子役時代から培った確かな実力で高い支持を得ています。
1位は、俳優の菅田将暉さんでした。
三谷幸喜氏が脚本を務めたドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）での主演や、ドラマ『火星の女王』（NHK）への出演など、圧倒的な存在感で注目を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：神木隆之介
2位は、俳優の神木隆之介さんでした。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）に放送作家役で出演したほか、NHK連続テレビ小説『らんまん』での主演など、子役時代から培った確かな実力で高い支持を得ています。
1位：菅田将暉
1位は、俳優の菅田将暉さんでした。
三谷幸喜氏が脚本を務めたドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）での主演や、ドラマ『火星の女王』（NHK）への出演など、圧倒的な存在感で注目を集めています。
(文:All About ニュース編集部)