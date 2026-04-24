◆ベルギーリーグ ▽プレーオフ１第４節 シントトロイデン２―０アンデルレヒト（２３日、大王わさびスタイエンスタジアム）

ベルギー１部シントトロイデンはプレーオフ（ＰＯ）１の第４節でアンデルレヒトと対戦し、２―０で勝利した。

ホームでの４位アンデルレヒト戦には、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介の日本人６選手が先発した。

ＰＯ１はここまで１分け２敗の３位シントトロイデンは立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛け、後藤、伊藤がシュートを放つも、前半は０―０で折り返し。後半も均衡した戦いとなったが、後半３０分に右サイドからの伊藤のクロスをエリア内で後藤が右足を伸ばして合わせて待望の先制点をマークした。エースは「涼太郎くんがボールを持って、顔が上がった瞬間に来るなと分かった。後は相手との駆け引きにしっかり勝てた結果のゴール」と納得の表情。後藤にとっては２月１５日以来の今季１１点目で、アンデルレヒトからの期限付きで加入している後藤は同チームを相手に２戦連発となった。

さらにシントトロイデンは終了間際にも追加点を奪い、３位・４位対決で貴重な勝利を手にした。後藤は「プレーオフ１で初めて勝てて、しかもホームで、自分にとっては所属先でもある相手に勝てたのは本当にうれしいですし、自分のゴールで（チームを）勝たせられたのもうれしいです。初勝利できてここから波に乗れると思うので、この波をしっかり継続できるようにチーム一丸でまた勝てるように」とうなずいた。

３位に入った場合、ＵＥＦＡヨーロッパリーグまたはＵＥＦＡヨーロッパ・カンファレンスリーグ予選２回戦（ベルギー杯の結果により変動）の権利を獲得。クラブにとって悲願の欧州の舞台へと一歩前進する勝利となった。