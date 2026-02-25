G1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）は24日から3日間、松戸競輪場でナイター開催される。初日はガールズグランプリ2025の1〜3位と選考期間内の獲得賞金上位の7人による12R「ティアラカップ」がメインだ。

世界の佐藤には逆らえない。香港帰りで調整不足は否めないが、そんなものはお構いなし。あまりに力が違い過ぎる。内に包まれることや、よほどのアクシンデントがない限り力でねじ伏せる。焦点は2着。脚力で次ぐ梅川が相手筆頭。先に仕掛けて見せ場をつくる。児玉は自転車とのマッチングを高め、これまでとは別人。連絡みは十分ある。追走スキル高い久米は初手から佐藤の後位を確保できれば流れ込みも。

＜1＞佐藤水菜 （香港から）月曜に帰ってきて火曜がオフ。昨日（前検前日）は練習した。松戸はいろいろ思い出があるバンク。

＜2＞尾崎睦 レース間隔が空いたので、ここに向けて計画を立てていた通りに練習できた。自力、自在。

＜3＞久米詩 松戸はしっかり前々で戦えているし相性がいいバンク。自力、自在。

＜4＞児玉碧衣 休みを入れつつ練習してきた。やれることはやってきたので、それをレースで出せれば。前回も試したシューズを使ってみる。松戸は、いまだに走り方が分かっていない。難しいですね。自力。

＜5＞梅川風子 ようやく間隔が空いたので最後の調整ができた。松戸はカントがなく、飛んでしまうことがあるので早めの仕掛けがポイントだと思う。自力。

＜6＞坂口楓華 松戸は苦い思い出がある。気負わずに走りたい。自力、自在。

＜7＞柳原真緒 今回33なので、奈良バンクでバイク誘導をやり感覚をつかんだ。自力。しっかり仕掛けどころを逃さないように。