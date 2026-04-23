三吉彩花、韓国の国民的歌手と“大胆密着”する姿に反響「素晴らしいカップル」「ヤバいですね」「お色気たっぷりです」
韓国の国民的歌手ソン・シギョンの公式インスタグラムに、23日までに俳優・モデルの三吉彩花が登場し、話題を集めている。
【写真】三吉彩花、韓国の国民的歌手と“大胆密着”
投稿されたのは「allurekorea」のカットの引用。ソン・シギョンの背中に三吉が寄りかかるように密着する2ショット。三吉は大胆な背中開きコーデで、タトゥーも披露している。
Netflix『隣の国のグルメイト』シーズン5で、2人は共演している。
ソン・シギョンは、韓国で「バラードの皇帝」と称される存在。日本語も堪能で、美食家としても知られ、音楽の枠に留まらず活動する。『千鳥の鬼レンチャン』『ハマダ歌謡祭』など日本のバラエティー番組でも注目を集める。
この2ショットに対し、韓国人からも「大好きなコンビです」「素晴らしいカップル」「二人とも完璧に見える」「ヤバいですね」「お色気たっぷりです」など、コメントが殺到している。
【写真】三吉彩花、韓国の国民的歌手と“大胆密着”
投稿されたのは「allurekorea」のカットの引用。ソン・シギョンの背中に三吉が寄りかかるように密着する2ショット。三吉は大胆な背中開きコーデで、タトゥーも披露している。
Netflix『隣の国のグルメイト』シーズン5で、2人は共演している。
この2ショットに対し、韓国人からも「大好きなコンビです」「素晴らしいカップル」「二人とも完璧に見える」「ヤバいですね」「お色気たっぷりです」など、コメントが殺到している。