ASIAN KUNG-FU GENERATION、ニューシングル「スキンズ」のジャケット写真公開！中村佑介が描き下ろし

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ASIAN KUNG-FU GENERATIONが5月27日に発売するニューシングル「スキンズ」のジャケット写真が公開された

■購入者特典絵柄、特典Blu-rayのティザー映像も公開

「スキンズ」は、現在放送中のTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クールオープニングテーマ。シングルの発売に先駆けて音源配信、MVも公開されている。

今回公開されたジャケットイラストは、アジカンではお馴染みの中村佑介が描き下ろし。「スキンズ」という作品全体に彩りを添える素敵なジャケット写真となっている。

ジャケット写真を使用した購入者特典絵柄も公開された。

なお、「スキンズ」初回生産限定盤には、「スキンズ」のMVと、MVメイキングが収録される特典Blu-rayが付属。MVメイキングのティザー映像がオフィシャルSNSなどで公開されているので、ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スキンズ」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「スキンズ」

■【画像】ASIAN KUNG-FU GENERATIONのアーティスト写真

■関連リンク

TVアニメ『Dr.STONE』作品サイト

https://dr-stone.jp/

ASIAN KUNG-FU GENERATION「結成30周年」特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/AKG/30th/

ASIAN KUNG-FU GENERATION OFFICIAL SITE

https://www.asiankung-fu.com/