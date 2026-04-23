カルビーは、シリアルブランド売上No.1（インテージ SRI＋データ：シリアル市場 2025年1月〜2025年12月 累計販売金額）の「フルグラ」から、幅広い世代に楽しんでもらえる新商品「フルグラ コーヒー牛乳テイスト」を4月27日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。

「フルグラ」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物を混ぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスした、ザクザクとした食感が楽しめるシリアル。1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に「フルグラ」の名前に変更。今年3月で発売35周年を迎え、現在ではシリアルブランド売上No.1の商品となる。これまで定番の「フルグラ」のほか、期間限定品や数量限定品など、たくさんのフレーバーを展開してきた。

「コーヒー牛乳テイスト」は2023年7月に数量限定で発売し、消費者から「イメージしやすい味名と想像通りのおいしさ」「牛乳をかけたらおいしい！合わないわけがない」（一部抜粋）など高く評価された。新生活を迎えるこのタイミングに、多くの人に親しまれるコーヒー牛乳の味わいを、グラノーラで表現した。ノンカフェインのコーヒーパウダーを使用し、まろやかでコクのあるコーヒー牛乳テイストに仕上げている。やさしい味わいのため、子どもから大人まで楽しめる。パッケージは、鮮やかな黄色に大きくコーヒー牛乳と味名を明記することで、味わいをイメージしやすくしている。コーヒー牛乳が好きな人はもちろん、新生活を迎える人々に楽しんでもらいたい商品になっている。

「フルグラ コーヒー牛乳テイスト」は、ノンカフェインのコーヒーパウダーを使用したグラノーラに、いちごとバナナ、かぼちゃの種をトッピングした。まろやかでコクのある味わいのコーヒー牛乳とフルーツの味わいがマッチした「フルグラ」となっている。1食分（50g）で食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりだとか。

パッケージは、黄色をベースに印象的な「コーヒー牛乳」の文字が、牛乳との相性抜群のおいしさを想起させるデザインになっている。売り場で目を引く鮮やかな色で、思わず手に取りたくなる工夫をしている。

［小売価格］1000円前後（税込）

［発売日］4月27日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp