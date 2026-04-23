23日15時現在の日経平均株価は前日比416.65円（-0.70％）安の5万9169.21円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は337、値下がりは1190、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は183.43円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が35.6円、ファナック <6954>が34.86円、フジクラ <5803>が22.93円、京セラ <6971>が20.92円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を178.61円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が14.48円、キオクシア <285A>が11.26円、三菱重 <7011>が8.41円、日立 <6501>が7.11円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、不動産、機械、食料と続く。値下がり上位には非鉄金属、空運、サービスが並んでいる。



※15時0分4秒時点



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