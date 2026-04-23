今日23日は関東も天気が下り坂で、昼頃から雨が降り出すでしょう。夜は雨や風が強まりそうです。お帰りが遅い方は大きめで丈夫な傘があると良さそうです。最高気温は昨日22日より低く、東京都心は20℃に届かないでしょう。夜はヒンヤリしますので、上着が必要になりそうです。

今日23日は天気が下り坂 夜は雨脚の強まる所も

今日23日は、低気圧が西日本から東日本の南岸沿いを進む予想です。





関東も天気が下り坂に向かい、昼頃から広く雨が降るでしょう。低気圧が近づく夜は雨脚の強まる所もありそうです。沿岸部を中心に風も強まるでしょう。お帰りが遅い方は大きめで丈夫な傘があると良さそうです。最高気温は東京都心や横浜市、前橋市で19℃、さいたま市で18℃と20℃に届かない見込みです。夜はさらに気温が低く、ヒンヤリするでしょう。羽織る物が必要になりそうです。

この先も天気は短い周期で変化

24日(金)は未明まで雨が降りますが、日中は天気が回復し、晴れ間の戻る所もあるでしょう。25日(土)はおおむね晴れてお出かけ日和となる見込みです。ただ、26日(日)は天気が下り坂で、午後は次第に雨が降り出すでしょう。27日(月)の午前中にかけて雨が降りそうです。



28日(火)から30日(木)は晴れて、29日(水・祝)もお出かけ日和になるでしょう。最高気温は平年並みか高い日が多く、28日(火)は所々で夏日(最高気温25℃以上)となりそうです。こまめな水分補給を心がけてください。