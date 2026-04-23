武井壮、女子プロと本気で対決！

百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。今月は堀奈津佳をゲストに迎えて、プロ入りから15年目を終える現在までを振り返る話をメインに対談。武井も人気姉妹プロの姉・奈津佳の復活を待ち望んでいる。

姉の復活にも大いに期待！

武井壮vs堀奈津佳ハーフ対決＆トーク

ツアーの最終日、最終ホールでこのガッツポーズがまた見たい！

武井 今月のゲストは華々しい経歴をもち、日本を代表する姉妹プロの姉・堀奈津佳プロにお越しいただきました。

堀 妹がすごいだけです（笑）

武井 いや、奈津佳プロも国内ツアーで２勝ですから。琴音プロは３勝？

堀 そうです。

武井 姉妹で５勝もしているなんてすごいです。今日のラウンドも勉強になりました。

堀 ４ホール目から別人のようによくなりましたね。

武井 スタート前の練習でおかしくなっちゃって。でも、奈津佳プロに「体とクラブとの距離感を変えない」と教わってからよくなりました。

堀 距離を変えないことで体の軸もしっかりするし、苦手なホールやロケーションでもそれを意識すると安定した球が打てるようになると思います。

武井 ゴルフの頻度が１回途切れちゃうと「なにやっていたかな？」からはじまっちゃうんですよね。

堀 間があくと感覚を呼び起こすところからはじまるじゃないですか。だからこそ、クラブとか変わりづらいものに重きをおいたほうが崩れにくい。前傾が起きてしまうのも「今日はどのくらい？」とかまちまちになってしまいますし。

武井 なるほど。「物」に合わせておけば、今日の序盤のようなはちゃめちゃにはならなかったかも。

堀 今日の武井さんのスイングの変化を、動画で見てもらいたかったですね（笑）

武井 さすが、プロテストに１発で合格して、すぐにツアーでも活躍したプロですね。

堀 合格した年のＱＴは失敗しているんですよ。次の年にステップアップツアーで２勝して、その次の年にレギュラーツアーで２勝しました。

武井 しかもレギュラーツアーの２勝目は恐ろしいスコア、当時の４日間競技の最小スコアの21アンダーでしたよね。そのころと今を比べると、ゴルフに変化はありますか？

堀 当時は感覚重視。ジュニアのころから感覚派で、そのままプロの世界に入って、どうしていいショットが打てているかよりも、感覚がいいからいいショットが打てるという感じでした。それで優勝もできましたが、試合数が増えるツアーでは感覚がいいときが続きませんでした。

武井 ジュニアのころは次の試合の間が長くあいて、その間にじっくり練習や調整ができた？

堀 そうですね。でも、プロになったらそうはいかなくて、いい調子のキープができないまま悩んで悪くなりました。今は以前より理解が深まっているので、違った見え方でゴルフをしています。

武井 20歳代のころとは違っても、ゴルフは相変わらず楽しいですか？

堀 う～ん、楽しさの種類が変わっている気がします。スコアを伸ばすことは好きですし、結果がすべてというのは変わっていませんが、それだけではなく、ゴルフの理解を深めたうえで思うようなショットが打てたときや、そのロジックから達成できたときの楽しさも感じるようになりました。

武井 こうなるだろう、こうなるべきだという原理原則や物理的な解釈。それを実践できてより深いところに達成感を得るようになったんですね。

堀 そう変わったというか「達成できた」でも楽しさを感じるようになったので、楽しさを感じることが増えました。

武井 そんななか、妹さんもまた優勝、メジャー大会で勝つ。そして、２人で出ているインスタの動画も大バズリしていますが。

堀 インスタグラムは、やらされています（笑）

武井 妹さんもＱＴがダメだった年がありましたよね。そのときのインタビューを見たんですが「人生終わった」といっていました。そこからもう１度優勝までたどり着く姿をどういうふうに見て、感じていましたか？

堀 率直にうれしかったです。妹なのでガンバっているのを誰よりも間近で見ていましたが、選手としての努力が実ったことへのうれしさと、姉という立場で優勝カップを掲げている姿を見ると、そういう幸せが妹にきてよかったな、と。両方の感情があります。

武井 僕は堀奈津佳のＶ、復活優勝も期待していますが、そのあたりはどうですか？

堀 もう１度勝ちたいですし、その姿を見てほしい。２勝目から10年くらい経ってしまいましたが、これだけブランクがあっても勝てるというのをやって見せる、ひとつの役割を果たすという意味もあるではないかと思っています。

武井 それに向けて、カギとなることはなんですかね？

堀 それは難しいですよね……

武井 だいぶ声のボリュームが小さくなりましたが（笑）

堀 すごい調子の悪い時期があって、そこから森（守洋）コーチにここ２年ほど習うようになって、ショットの精度やゲームの組み立て方ももうひとつ上にいけるようにやってきました。25年シーズンの序盤、初日に８アンダーが出て首位発進できた試合があって、やっとここまできたってよろこんだ反面、２日、３日目は続かなくて……。初日と同じようにやっているんですが、ちょっとずつズレてしまうんですよね。ということはやっぱり、いいスコアを出す回数を増やしていかなくてはいけないというのが課題になってはいます。

武井 最近の女子ツアーは活躍する選手の年齢が若くなっていて、飛距離も全体のレベルもあきらかに10年前と比べて上がっているじゃないですか。情報もすぐに手にできるようになって、プロの世界の恐れみたいなのも全然ないし、そういう女子プロ界の変化に対してはどう思っていますか？

堀 うまい選手がいて、そのほかが以下同ではなく、全選手のレベルが上がっていますよね。

武井 ハマったらその週、勝っちゃいます、みたいな有望株ばかりですもんね。

堀 「今週はあなたの番でした」みたいな感じになっていますが、優勝スコアもカットラインも上がっています。ただ、年齢を考えてもここから30ヤード、飛距離を伸ばすのは指南の技なので。

武井 いけますよ。フィジカルは40歳すぎまで上げ続けることができます。

堀 本当ですか!?飛距離でアドバンテージを獲っている選手はうらやましいですが、そこが無理ならどうレベルアップしていくかをコーチと話し合いながらやっているのですが。

武井 ツアーでもそのほかでも功績を残してきた大人気の姉妹プロ。今度は奈津佳プロの優勝を琴音プロに見てもらいたいですね。

堀 そうですね。今後の目標は３勝目にします。お世話になっている人たちにまたいい報告ができる、最後のひと花を咲かせる。プロになった18歳のときは、絶対に30歳で引退するつもりだったんだけどなぁ。

武井 30歳代なんてまだまだこれからですよ。50歳をすぎて「俺の体もゴルフもまだまだいけるわ」と思っている人がいうんだから。

堀 それは武井さんが特別なんですよ！

武井 いや、いける。何歳までなんて決める必要はないんですよ。

堀 じつは、この歳になってみると「意外とやれる」とも思っています。同い年のはるやん（工藤遥加）も優勝したし、（青木）瀬令奈もまたシード権を獲りましたし。

武井 そういえば、琴音プロも以前（22年１月号）ゲストに来ていただいてから２勝していますわ。このコーナーに出たあとに優勝するプロは、結構多いんですよ。

堀 私にもそのジンクスを来シーズンに下ろしてください！

武井 その舞台（ツアー）にいれば、誰にでもチャンスがあるのが今の女子プロ界。奈津佳プロにももちろんチャンスがありますし、優勝以外でも話題になる素敵な姉妹プロ。これからも女子プロ界を姉妹で盛り上げてください！

Play Scene ヒゲあり武井の序盤は大乱調！

今回は俳優としての仕事の役作りのためにヒゲを剃らず、いつもよりダンディな顔でプレーする武井。ところが、序盤のショットは渋く大人っぽくとはいかず、派手にやらかしトラブル続きで3ホールまでで12オーバー。最近の武井にしては珍しい大乱調で、対決は早々に敗けが確定してしまった……

ところが!!堀のアドバイスで別人に4番ホールからの6ホールは2アンダー！

よし！コレだ！

大叩きしながらも堀とのスイング談義で何かをつかんだ武井は4番ホールから圧巻のプレーを魅せる。5、6番で連続バーディ、ほかは全部パー。スタート3ホールからこんなに変わるものかと思うが、やはりこの男、ただでは終わらない！

Thank you！連続バーディ！

堀は危なげない安定した内容でパープレー

一方、堀はスタートホールこそボギーにしてしまったが、最終の9ホール目でバーディを獲りパープレー。道中はパーオンすれば惜しいバーディパットもありつつ2パット。グリーンを外したらきっちり寄せて1パット、と危なげなくパーを重ねていった。対決はもちろん堀の勝利！

いかがでしたか？ これからの活躍に期待が高まりますね！

堀 奈津佳

●ほり・なつか／1992年生まれ、徳島県出身。159cm。小学校4年生のときに父の勧めで3歳年下の妹（堀琴音）とともにゴルフをはじめ、2011年のプロテストに1発合格。ステップアップツアー、レギュラーツアーそれぞれで2勝をあげる。サニクリーン所属。

武井 壮

●たけい・そう/ スポーツ、芸能の枠を超えて活躍するマルチタレント。ルコックスポルティフゴルフのアンバサダーや、テレビ東京系列で「武井壮のゴルフバッグ担いでください」( 日曜朝10:00 から) をオンエア中。

●オフィシャルサイト gogotakei.com/

●X（旧Twitter）アカウント @sosotakei

●インスタグラムアカウント sosotakei

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川カントリークラブ