タレント・王林が、4月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新し、美容体験を受けたことを報告。ファンの視線を奪う “攻めた私服” が話題を呼んでいる。

「王林さんはこの日、顔に色とりどりの鍼を打ち、微弱な電気を流す美容鍼の施術動画を公開。電気が流れるたびに顔がピクッと動く様子が映し出され、《今回は花粉がまだひどかった時期で内臓にアプローチしてくれたよ》と、その効果をアピールしていました。

さらに《腰もいたかったけど、整体と鍼でほんとにすぐなおってた！！いつもありがとうございます》と “即効性” も強調。店のリンクも貼り、《ここから予約できるよ》と、店の宣伝も忘れませんでした」（芸能記者）

だが、ネットの視線が集中したのは “セレブ美容” 以上に、店で撮影された、この日のファッションだった。

「私服なのでしょうか、デコルテが大きく開いた黒のトップスで谷間をチラ見せ。丈も短く、腹ちら状態でウエストもあらわになっています。しかも “へそピアス” まで光っており、かなり攻めたコーデでした。

黒縁の太めメガネやスマホに取りつけた大きなハートマークの小物など情報量が多く、目が離せない1枚です」（同）

王林といえば、4月1日、所属事務所を変更したことが話題となった。これまで長年所属していた事務所を3月31日付で退所し、生まれ故郷で、かつて活動拠点としていた青森の芸能事務所「リンゴミュージック」への復帰を果たした。

「将来的に青森県知事をめざすと公言している王林さんですからね。地元での仕事も順調のようです。

4月19日からは、弘南鉄道大鰐線の活性化を目的とした『OURIN PROJECT』がスタート。2028年4月の運行休止を前に、中央弘前駅にカフェを出店し、住民と交流しながら沿線の魅力を掘り起こし、路線を盛り上げるというものです。

ただ、原点回帰を図る一方、今回のような色気を振りまくファッションや派手さを増すスタイルは止まらないようです。5日公開のインスタでは腰回りが大きくカットされた “ハイレグ風ジーパン” に驚きの声が集まりました。地元密着を掲げながら、振り切れたスタイルはむしろ加速している印象です」（同）

青森県民を骨抜きにする “セクシー県知事” 誕生という異色の未来は待っているのか。