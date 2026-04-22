GoogleのCM舞台裏明かす

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、17日に現役引退を発表した三浦璃来と木原龍一（木下グループ）が22日、インスタグラムを更新。りくりゅうにとっての初CMの舞台裏を明かしている。

りくりゅうはGoogleのCMに出演中。2人にとって初の大役。三浦は「初めてのCM撮影の裏側です。とっても楽しい撮影でした！！」としてインスタグラムに動画を公開した。木原にカメラを向け、三浦は「初めてのCM撮影……一人じゃないから。一緒に頑張りましょう！」と笑いながら意気込んだ。

また、木原もインスタグラムに「初CM撮影の練習中。あんまり緊張してなさそう笑」とつづって練習する三浦の動画をアップ。「コケないでね」などと優しく話しかけている。2人のやりとりにはファンも歓喜の声を上げた。

「ほっこり動画ありがとう」

「龍一くんが撮るりくちゃんが世界一可愛いし、りくちゃんの撮る龍一くんが世界一イケメン」

「本当に楽しそうなお二人」

「龍一くんのりくちゃんを呼ぶ声音がめっちゃ優しくて愛」

「仲良しなの伝わりますありがとうございます！ 2人とも楽しそう〜」

りくりゅうはミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得し、3月の世界選手権は出場辞退。4月上旬からアイスショー「スターズ・オン・アイス」に出演し、17日に現役引退を発表した。



（THE ANSWER編集部）