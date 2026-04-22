井手上漠、美人姉＆母とのランチショット公開「母は写真嫌いですが、もったいないくらい美人ですよ」
【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの井手上漠が4月21日、自身のInstagramを更新。家族とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「美形一家」美人姉との2ショット
井手上は「家族3人でランチ、定期です」「変わらない1日ではなく、何度でも愛せる1日です」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。姉との2ショットや街角でのソロショットなどを公開している。また井手上は「母は写真嫌いですが、もったいないくらい美人ですよ」と母を絶賛。家族3人でのランチというエピソードに仲睦まじい様子が垣間見られる。
この投稿にファンからは「姉妹揃って美人すぎる」「お母様も素敵なんだろうな」「美形一家なんですね」「姉妹2人とも似てる」「微笑ましい家族写真」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳ジェンダーレスモデル「美形一家」美人姉との2ショット
◆ 井手上漠、家族3人でランチへ
井手上は「家族3人でランチ、定期です」「変わらない1日ではなく、何度でも愛せる1日です」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。姉との2ショットや街角でのソロショットなどを公開している。また井手上は「母は写真嫌いですが、もったいないくらい美人ですよ」と母を絶賛。家族3人でのランチというエピソードに仲睦まじい様子が垣間見られる。
◆ 井手上漠の投稿に反響
この投稿にファンからは「姉妹揃って美人すぎる」「お母様も素敵なんだろうな」「美形一家なんですね」「姉妹2人とも似てる」「微笑ましい家族写真」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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