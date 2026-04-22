電撃婚話題のてんちむ、家族3人用の彩り豊かなピクニック弁当披露「米粉使うのヘルシーで良い」「珍しいおにぎり」
【モデルプレス＝2026/04/22】YouTuberのてんちむが21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「珍しいおにぎり」家族3人用の手作りピクニック弁当
てんちむは「今日は家族でピクニック」と題し、夫で実業家の三崎優太氏と息子の3人で行くピクニックのために、弁当を作る様子を公開した。最初に、しそ、ごま、チーズを混ぜ込んだご飯にお肉を巻いたものを香ばしく焼き上げ、メインの一つである肉巻きおにぎりを調理。続けて、「ピーマンに薄力粉にをかけると肉が抜けづらい」とポイントを伝えながら、ピーマンの肉詰めを焼き上げた。他にも、卵焼き、アスパラベーコン、ソーセージ、ちくわきゅうり、かぼちゃの煮物、米粉を使用した唐揚げといった彩り豊かなおかずが詰められた弁当を完成させた。
この投稿にファンからは「米粉使うのヘルシーで良い」「珍しいおにぎり」「家族への愛情伝わる」「子どもが喜びそう」「真似したい」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「珍しいおにぎり」家族3人用の手作りピクニック弁当
◆てんちむ、手作りピクニック弁当公開
てんちむは「今日は家族でピクニック」と題し、夫で実業家の三崎優太氏と息子の3人で行くピクニックのために、弁当を作る様子を公開した。最初に、しそ、ごま、チーズを混ぜ込んだご飯にお肉を巻いたものを香ばしく焼き上げ、メインの一つである肉巻きおにぎりを調理。続けて、「ピーマンに薄力粉にをかけると肉が抜けづらい」とポイントを伝えながら、ピーマンの肉詰めを焼き上げた。他にも、卵焼き、アスパラベーコン、ソーセージ、ちくわきゅうり、かぼちゃの煮物、米粉を使用した唐揚げといった彩り豊かなおかずが詰められた弁当を完成させた。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿にファンからは「米粉使うのヘルシーで良い」「珍しいおにぎり」「家族への愛情伝わる」「子どもが喜びそう」「真似したい」などの声が上がっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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