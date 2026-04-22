スノーボード男子ハーフパイプで、２月のミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（２４）が２２日、所属のヨネックスが都内のホテルで開催した祝勝会に出席した。今季は同五輪を合わせて、ザ・スノーリーグ年間王者、Ｗ杯総合優勝と“３冠”を達成。「今までのスノーボードの人生で一番自分をたたえたいシーズンになった」と、充実した表情を浮かべた。

新たな思いもある。五輪では超大技トリプルコーク１４４０の連続技、４方向の回転などを組み合わせた「最強」と自負するルーティンを完遂し、金メダルを獲得。ここからは先は王者として道を切り開いていく立場になった。「引っ張っていきたい気持ちはあるし、自分で流れを作っていきたい気持ちがすごく大きい。誰もやっていない技を開発しなきゃいけない時が来ている。誰も寄せつけないようなルーティンを完成できたら、また一歩先にいけると思う」と自覚をのぞかせた。

すでにスイス合宿などを消化し、来季に向けて始動。トリプルコークなどの高回転技ではなく、これまでとは異なる回転軸の技に挑戦し、五輪よりもさらに高難度なルーティンの可能性が見えているという。その先には４年後の五輪連覇も思い描いている。「このまま突っ走って４年後の五輪を迎えられればいいのかな。人生で１回だけ全勝したシーズンがあって、それがまたできたら。それぐらい自信を持てる滑りを目指していきたい」。五輪王者の次の挑戦が始まる。