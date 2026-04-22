プロスケーターでタレントの織田信成が２２日、【１６回目の結婚記念日】として自身のインスタグラムを更新。「なんと自分とした事が結婚記念日を失念」と反省と感謝をつづり妻との２ショットを投稿した。

前夜遅くまで用事があったとし、この日は「６時起きなのに寝坊して起きてお弁当作ってとてんやわんやで過ごしてたら」と一日の始まりはドタバタ。「ラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日（４／２２）『と聞いて『えっ今日結婚記念日やん！！！！』となった馬鹿者」と自分を責めた。

放送終了後は練習の予定を急遽変更し「お花とケーキを買って帰宅 何とか許してもらえました」と安ど。「あっという間の１６年 いつもありがとう」と妻に感謝の思いを記した。

投稿には妻の茉由さんからも「忘れたままやなくて良かったー♥ お祝い色々ありがと １７年目もよろしくねーーん」とコメントが。フォロワーからは「結婚記念日おめでとうございます」など祝福に加えて「幸せいっぱいな笑顔」「こちらまでハッピーになる笑顔」などとコメントが寄せられた。

織田は２０１０年に中学時代の同級生だった茉由さんと結婚。同年に長男、１３年に次男、１６年に三男、１９年に長女が誕生している。