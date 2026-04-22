前節ブライトンと2-2の引き分けに終わり、まだプレミアリーグ18位と降格圏に沈むトッテナム。仮に2部へ降格となれば、主力の一部は強豪クラブに引き抜かれることになるだろう。



現状は酷いものだが、トッテナムには優秀な選手が揃っている。ビッグクラブが欲しがるタレントは多いはず。では、誰が人気を集めることになるのか。



英『Planet Football』はまずセンターバックの2人、ミッキー・ファン・デ・フェンとクリスティアン・ロメロを挙げた。ファン・デ・フェンはレフティーで左サイドバックにも対応可能なことに加え、サッカー界でも最高クラスのスピードを誇る。今のトッテナムでは1、2を争う人気銘柄となるはずで、同メディアはバルセロナのようにハイラインを形成するチームはスピード豊かなファン・デ・フェンを欲しがると予想している。





ロメロはカードトラブルの多い選手ではあるが、対人戦の強さはある。アトレティコ・マドリードからの関心も噂されていて、ディエゴ・シメオネのスタイルにはピッタリの選手と言えよう。同じDFでは、今季よりチームに合流した19歳のクロアチア代表DFルカ・ヴシュコビッチも人気だ。今季は怪我で満足にプレイできなかったが、現在もドルトムントやライプツィヒ、バイエルン、パリ・サンジェルマンといったクラブが興味を示しており、同メディアは適切なオファーが提示されればトッテナムが断ることはないと見ている。中盤ではスウェーデンの若き有望株ルーカス・ベリヴァル、守備的MFから最終ラインまで担当できる20歳のアーチー・グレイ、期待に応えているとは言い難いが、ライプツィヒから獲得したオランダ代表FWシャビ・シモンズもポテンシャルは評価されている。果たして2部に降格した場合トッテナムはどう変わるのか。かなり苦しい状態となるはずで、まずは何としても降格を避けなければならない。