Netflix（ネットフリックス）公式Xが、SixTONESの松村北斗と柳楽優弥が出演するNetflixシリーズ『九条の大罪』（世界配信中）のメイキングカットを公開した。

【写真】松村北斗と柳楽優弥が法廷で顔を寄せ合いピースする『九条の大罪』メイキングカットなど①②

■柳楽優弥がドーベルマン“ブラックサンダー”と向き合う横顔ショットも

漫画『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平による最新作を実写シリーズ化した『九条の大罪』。主役の九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を柳楽が演じ、九条の元で働くことになった優秀なエリート弁護士・烏丸真司を松村が演じる。

公開されたメイキングカットは計4点。九条法律事務所の室内や、柳楽と松村が法廷で肩を寄せ合いピースする様子、接見室で腕組みする柳楽、九条の愛犬であるドーベルマン“ブラックサンダー”と向き合う柳楽の横顔が写し出されている。

コメント欄には「法廷でピースするギャップがシュール」「ふたりの空気感にほっこり」「ピースのふたりかわいすぎて有罪」などといったファンの声が続々と到着している。

Netflix公式Xには、『九条の大罪』が、日本におけるNetflix 週間TOP10（シリーズ）3週連続1位となった報告も投稿されている。

■『九条の大罪』メイキングカット4点

■日本におけるNetflix 週間TOP10（シリーズ）3週連続1位となった『九条の大罪』