BS―TBSは22日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、高精細映像「4K放送」の終了に言及した。放送終了日は決定次第、発表するとした。

同局は今月15日、2027年1月24日以降の衛星基幹放送業務の認定更新を行なわず、終了すると発表。これにより、民放キー局系BS5局（BS-TBS、BS日テレ、BS朝日、BSテレ東、BSフジ）は、すべてが4K放送から撤退することになった。5局は、BS4Kコンテンツを動画配信サービス「WOWOWOオンデマンド」で無料配信すると発表している。

BS―TBSの伊佐野英樹社長は、放送終了決定に言及。「慎重に議論を重ねた結果。（終了をめぐり）丁寧な議論をした結果になります」と説明した。続けて「非常に残念な部分もあるが、経済合理性を考えるに厳しい状況もあったので、致し方なしかなと思う」とした上で「4Kコンテンツを辞めるわけではないので、そういった意味ではWOWOWさんと組めるのはとてもうれしい」と語った。

また、具体的な放送終了日については、「26年末に終わった方がユーザーの方には分かりやすいのではないか、という部分も含めてこれから議論していく」とした。