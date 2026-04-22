元プロビーチバレーボール選手でタレントの浅尾美和（40）が22日、自身のインスタグラムを更新。結婚13周年を迎えたことを伝えた。

浅尾は「4月2日は結婚記念日でした♪」と報告。「一年に一度の二人っきりディナーです。お義母さん、子どもたちをありがとうございます」と感謝し、夫妻で「おしゃれレストラン」へ出掛けたことを明かした。

そして「どのお料理も本当に美味しかったのに、写真が無くてすみません」と詫びながら、自身の写真については「ちなみに写真は携帯はポケットにしまっておこう！ショットです」と解説した。

また夫について「結婚10年！！の時も言いましたが…この13年間『もう実家に帰る！！』的なことは全くなかったですし、値上がりしたDAZNも契約し続けてくれていますし、朝からめんつゆとコーヒーを間違えてかけた冷奴を出しても笑ってくれる、本当に心の広いお方です♪」と“おのろけ”全開。

「いつもありがとうございます。健康第一で長生きしてほしいものです♪」とつづった。

浅尾は2012年に現役を引退し、翌13年4月に一般男性と結婚。14年12月に第1子となる長男、16年11月に第2子となる次男を出産した。