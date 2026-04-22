「夫が働いてくれないと楽にはならない」月収18万円で4人家族を支える40歳女性の非課税生活
介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、北海道・東北地方在住、40歳女性の状況を見ていきます。
年齢・性別：40歳女性
同居家族構成：本人、夫（40歳）、子ども（14歳と7歳）
居住地域：北海道・東北地方
雇用形態：パート（フルタイム）
世帯の月の収入：労働収入18万円
現預金：0円
ひと月当たりの収入は「労働収入18万円」。一方、支出は「住宅ローン7万5000円、水道費7800円、光熱費5万円、ガソリン代1万5000円、食費6万円で合計20万円ほど」かかるため毎月赤字。足りない分は「実家からの援助」で賄っていると言います。
現在の暮らしの中で特に負担が大きいと感じているのは「食費。子どもたちが大きくなって（食べる量が増えて）きたから」だそう。
こうした状況の中で、「外食を控えたり、衣料費や生活雑貨等をリユースショップで買ったりして極限まで出費を抑えている」と語っています。
「おかげでなんとか暮らしていけるが」、それでも「夫が働いてくれないとこの暮らしは楽にはならないだろう。とにかく苦しい。仕事を休むと収入が減るため精神的にも苦痛である」とあり、切迫した状況に変わりはない様子です。
世間からは「非課税世帯限定の給付金はさぞかしズルいと思われているだろう。でもそのお金で子どもたちに新しい服を買って、好きなものを食べさせることができている。国の支援は大変ありがたい」と白樺さん。
最後に「襤褸（ぼろ）は着てても心は錦。以前のように裕福な生活はもうできないと思うが、心が荒むことのないように日々慎ましく生きている」とコメントを残していました。
※住民税が非課税となる基準は自治体や世帯構成などにより異なります
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：白樺
年齢・性別：40歳女性
同居家族構成：本人、夫（40歳）、子ども（14歳と7歳）
居住地域：北海道・東北地方
雇用形態：パート（フルタイム）
世帯の月の収入：労働収入18万円
現預金：0円
「私のパート収入で4人家族を食べさせている」住民税非課税世帯に該当する理由について、「代々続いていた家業が廃業になり、外で働くことになった。年齢的に正社員雇用が難しく、肉体労働のフルタイムパートに就職。夫はなかなか就職先が見つからず、現在私の収入だけで4人家族を食べさせている」状況のためと話す白樺さん。
ひと月当たりの収入は「労働収入18万円」。一方、支出は「住宅ローン7万5000円、水道費7800円、光熱費5万円、ガソリン代1万5000円、食費6万円で合計20万円ほど」かかるため毎月赤字。足りない分は「実家からの援助」で賄っていると言います。
現在の暮らしの中で特に負担が大きいと感じているのは「食費。子どもたちが大きくなって（食べる量が増えて）きたから」だそう。
こうした状況の中で、「外食を控えたり、衣料費や生活雑貨等をリユースショップで買ったりして極限まで出費を抑えている」と語っています。
「なんとか暮らしているが苦しい」住民税非課税世帯となり、特に「国民健康保険料・介護保険料が減額されたこと、医療費の自己負担割合が下がったこと」は生活する上での大きな助けになっているとのこと。
「おかげでなんとか暮らしていけるが」、それでも「夫が働いてくれないとこの暮らしは楽にはならないだろう。とにかく苦しい。仕事を休むと収入が減るため精神的にも苦痛である」とあり、切迫した状況に変わりはない様子です。
世間からは「非課税世帯限定の給付金はさぞかしズルいと思われているだろう。でもそのお金で子どもたちに新しい服を買って、好きなものを食べさせることができている。国の支援は大変ありがたい」と白樺さん。
最後に「襤褸（ぼろ）は着てても心は錦。以前のように裕福な生活はもうできないと思うが、心が荒むことのないように日々慎ましく生きている」とコメントを残していました。
※住民税が非課税となる基準は自治体や世帯構成などにより異なります
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)